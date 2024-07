C’è la fumata bianca, ha appena firmato con la Juve: rinforzo stellare

Colpo a sorpresa per la Juventus: ha appena firmato il tanto atteso rinnovo di contratto

La Juventus sta lavorando per sistemare una serie di reparti che potrebbero subire ripercussioni dal mercato in uscita. In primis, si ragiona sul centrocampo, con il doppio colpo Douglas Luiz-Khèphren Thuram atto a colmare la possibile partenza di Adrien Rabiot (il cui entourage non ha intenzione di contrattare coi bianconeri).

Oltre al centrocampo, Thiago Motta continua a chiedere al football director Cristiano Giuntoli di sforzarsi economicamente per arrivare a Riccardo Calafiori, talento che proprio grazie all’italo-brasiliano è riuscito a imporsi in Serie A.

La Juventus però sta vivendo una situazione particolare anche a livello Next Gen di cui si sta parlando molto in queste ore per via della decisione di inserirla nel Girone C della Serie C. Anche il mercato della seconda squadra bianconera interessa molto ai tifosi, dato che da lì negli ultimi anni sono arrivati giovani molto interessanti.

Juventus Next Gen: Pedro Felipe ancora in prestito per un anno

La Juventus Next Gen ha intenzione di diventare protagonista in Serie C, ma per il momento non può permettersi di esultare essendo stata inserita nel Girone C della categoria, il che significa che la prossima stagione la trascorrerà più che altro a girare il Sud Italia in trasferta.

Una notizia non proprio entusiasmante, dato che comporterà uno sforzo non indifferente: giocare ben diciannove trasferte tra Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia impedirà ai giovani bianconeri di riposarsi come previsto. Come prevedibile questa decisione ha mandato su tutte le furie i tifosi della Vecchia Signora.

Nel frattempo però proprio per vivere la prossima stagione nel migliore dei modi, quindi per sperare di risalire la categoria, si sta pensando a come sistemare la squadra appena data a Paolo Montero. Per pianificare nel migliore dei modi la prossima annata, c’è bisogno di blindare i migliori prospetti: tra questi spicca Pedro Felipe, difensore classe 2004 di proprietà del Palmeiras.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il difensore dovrebbe prolungare a breve il suo prestito fino al prossimo 30 giugno 2025. Il nuovo accordo con i brasiliani prevede un diritto di riscatto fissato a 2,3 milioni di euro oltre a un onere di 300 mila euro. Felipe l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione – ha messo a referto 8 presenze – e anche con Montero in panchina cercherà di dare il massimo per la causa bianconera.