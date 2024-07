Juve-Inter, l’ultima decisione sconvolge tutti: ha rescisso il contratto!

Grande sorpresa in queste ore per tutti i tifosi di Juventus ed Inter all’apprendere della notizia della rescissione del contratto

Il calciomercato è spesso difficile da prevedere con ogni sessione, estiva o invernale che sia, che molte volte riserva grandi sorprese ed emozioni per i tifosi e gli appassionati che lo seguono sempre con grande trasporto. Anche in questo caso le novità impreviste non sono mancate e soprattutto per i tifosi di Inter e Juventus è giunta una notizia in queste ore che ha lasciato molte persone a bocca aperta.

Con l’arrivo del mese di luglio sono arrivate le naturali scadenze di contratto di tutti quei professionisti legati al mondo del calcio (come giocatori, allenatori o dirigenti) che non hanno firmato accordi pluriennali con delle società. Di conseguenza i vari club annunciano le novità contrattuali in tal senso ma in casa Inter è arrivato un comunicato su una rescissione anticipata del contratto.

L’Inter annuncia: risoluzione consensuale con Rita Guarino, allenatrice della formazione femminile ed ex Juventus

In casa Inter sono stati giorni di riflessione per quanto riguarda le sorti della squadra femminile che non ha concluso al meglio l’ultimo campionato visto il quinto posto finale nel gruppo in lotta per lo Scudetto. Dalla formazione nerazzurra ci si aspettava forse qualcosa in più e ciò può aver inciso sulla scelta della società di arrivare alla rescissione consensuale con l’allenatrice Rita Guarino, volto noto del calcio femminile per aver guidato anche la Juventus.

Questa la nota del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”. Dopo aver allenato la Juve dal 2017 al 2021, negli ultimi tre anni coach Guarino aveva seduto sulla panchina interista ma ora si cambia.

In casa Inter Femminile sono però giorni di grandi cambiamento perché non saluta soltanto l’ormai ex allenatrice ma anche cinque calciatrici. Il club milanese ha infatti reso noto sul proprio sito ufficiale che sono giunte alla fine le esperienze in nerazzurro anche per Marta Pandini, Agnese Bonfantini, Tatiana Bonetti, Frederikke Thøgersen e Andrine Tomter. Ora i tifosi della Beneamata attendono di scoprire i nuovi arrivi.