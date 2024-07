Dal Real Madrid alla Juve, arriva l’annuncio ufficiale: è fatta

Altro che Real Madrid, la Juventus ha in pugno il nome che rivoluzionerà il proprio centrocampo: la strada è ormai tracciata, affare da 18/20 milioni di euro

Il calciomercato della Juventus ha subito una certa spinta a seguito dell’ufficializzazione dell’acquisto di Douglas Luiz, centrocampista che grazie a Thiago Motta potrebbe diventare fondamentale per questa squadra. Assieme al brasiliano potrebbe arrivare però un altro tipo di centrocampista, molto più ordinato e solido.

Dal Real Madrid alla Juventus: nonostante il sondaggio dei Blancos, il figlio d’arte ha intenzione di vestire una maglia soltanto, quella della Vecchia Signora. Khéphren Thuram, fratello del centravanti dell’Inter Marcus, non vuole sentire altre opzioni, ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino e nelle prossime ore dovrebbero arrivare altri segnali a supporto di questa tesi di mercato.

Khéphren Thuram si avvicina sempre più alla Juventus: niente Real Madrid per lui

Khéphren Thuram ha intenzione di lasciare definitivamente il Nizza e la Francia e compiere il grande salto verso la Serie A, un campionato per lui molto più stimolante rispetto alla Ligue 1 e che desidera affrontare come aveva fatto il padre Lilian. Ormai ci siamo, l’accordo tra i due club è a un passo, quello tra calciatore e Juventus è invece chiaro da settimane.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Mediaset Claudio Raimondi, al momento le parti sono separate da 3/4 milioni di euro. Nulla di irrisolvibile, anzi. Sia Nizza che Juventus sono intenzionate a chiudere quest’affare da 18/20 milioni di euro. Sempre secondo Raimondi, sul francese nelle ultime ore vi era stato un sondaggio del Real Madrid, ma l’ipotesi è tramontata sin da subito dato che Thuram non intende fare la panchina seppur in un club prestigioso come quello madrileno. Intenzioni chiarissime da parte del francese che, come noto, intende giocare con i colori bianconeri alla pari del padre Lilian che a Torino ha scritto pagine importanti di storia nei primi anni 2000.

Thuram è quindi pronto a prendersi il centrocampo di Motta e a giocare in molte posizioni del reparto: al Nizza ha agito sia come mediano che come mezzala, dimostrando una certa capacità di padroneggiare la palla e dettare il gioco. In totale con la maglia dei rossoneri, durante la scorsa stagione, ha disputato ventinove partite e messo a segno una rete. In tal senso andrebbe a sostituire degnamente il connazionale Adrien Rabiot, il cui futuro a Torino pare scritto da settimane.