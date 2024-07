Fulmine a ciel sereno Zirkzee: le commissioni fanno saltare l’affare

Calciomercato Juventus, le commissioni agli agenti fanno saltare l’affare. Tutto fermo e congelato. Non si va oltre

La sensazione era questa da un poco di tempo. Adesso arriva una conferma importante, quella del giornalista Matteo Moretto che sta dimostrando in questi anni di avere delle ottime fonti e di essere uno che di calciomercato ne capisce.

Tutto fermo per Zirkzee. Almeno per quanto riguarda il Milan. I rossoneri non hanno nessuna intenzione di pagare la commissione altissima – 15milioni di euro – che gli agenti dell’olandese chiedono per il passaggio del giocatore del Bologna. Trattativa ferma, congelata. E in queste ore si stanno intensificando i contatti con il Manchester United.

“La trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee è congelata e ad oggi le parti hanno interrotto le comunicazioni. Il nodo legato alle commissioni blocca l’affare da oltre un mese e il club rossonero non è disposto a cedere alle richieste di Kia Joorabchian. L’attaccante olandese ha sempre dato priorità al Milan ma negli ultimi tempi ha iniziato a considerare l’idea di giocare altrove. Il Manchester United sta dialogando con Kia per valutare se avanzare definitivamente nell’operazione. Il club inglese apre all’investimento economico”.

Insomma, si avvicina l’addio alla Serie A del centravanti del Bologna che ha trascinato gli emiliani alla qualificazione alla prossima Champions League. Come sappiamo c’è stato anche un interesse della Juventus, poi scemato con il passare del tempo visto che Giuntoli, dopo Douglas Luiz, ha intenzione di chiudere per Thuram, l’obiettivo numero due di questo mercato. Zirkzee, quindi, è destinato ad andare in Inghilterra, da quelle parti non hanno nessun problema a mettere sul piatto i 55milioni di euro (40 per la clausola, 15 di commissioni) che servono per chiudere l’operazione.