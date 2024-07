Juve scippata, Marotta lo porta all’Inter: affare da 50 milioni

L’Inter si inserisce nella trattativa su cui la Juve era protagonista indiscussa: si infiamma così un derby d’Italia anche in ottica mercato

Si entra nel mese di luglio e la sessione estiva di calciomercato entra dunque ufficialmente nel vivo. Per la Juventus sarà una finestra di mercato importante durante la quale serviranno alcuni innesti di spessore per aumentare il tasso tecnico della rosa al fine di avvicinarsi all’Inter che, nell’ultimo anno, ha vinto lo Scudetto staccando tutti. Il derby d’Italia potrebbe essere una sfida in ottica titolo anche per la prossima stagione ma pure adesso sul mercato.

Juve ed Inter si stanno infatti sfidando a colpi di offerte già adesso nel corso dell’estate per alcuni calciatori che potrebbero muoversi verso l’una o l’altra società, visto che sono obiettivi di entrambe. In particolare, il nuovo presidente dei nerazzurri (nonché ex bianconero) Beppe Marotta è a lavoro con i suoi uomini mercato per cercare di mettere sotto contratto un talento sul quale fino a pochi giorni fa sembrava essere in netto vantaggio la Vecchia Signora.

Inter, Marotta si inserisce nella corsa per Calafiori e tenta di beffare la Juve

In queste settimane si sta svolgendo Euro 2024 che mette di fronte tutte le principali nazionali del continente e stanno venendo a galla alcuni giovani interessanti che potrebbero diventare pezzi importanti di questo calciomercato. Tra questi c’è senza dubbio Riccardo Calafiori che ha già stupito tutti con la maglia del Bologna dove si è messo ben in mostra con un’ottima stagione.

Sul difensore ex Roma ci sono da tempo gli occhi della Juventus perché il direttore Cristiano Giuntoli vorrebbe portarlo all’ombra della Mole e consentirgli di lavorare ancora con Thiago Motta, nuova guida tecnica bianconera che prende il posto di Max Allegri dopo tre anni. Attenzione però all’inserimento dell’Inter con Marotta che sembra pronto ad offrire fino a 50 milioni di euro per il difensore classe 2002.

A sostenere dell’interesse dei nerazzurri per Calafiori è stato Fabio Santini in diretta su TvPlay in occasione del programma “Ti Amo Calciomercato”. Secondo il parere del giornalista, Marotta vorrebbe ringiovanire e rinforzare la difesa della rosa di Inzaghi con l’innesto del numero 5 dell’Italia. Su di lui si registrano però anche gli interessi di squadre di Premier League: la concorrenza per la Juve in questo affare è quindi ad oggi decisamente aumentata.