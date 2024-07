Ansia Juve, Fagioli può partire: destinazione folle

Il talentuoso centrocampista può lasciare a sorpresa la Juventus: ipotesi a sorpresa per Nicolò Fagioli

Non è stato certamente l’Europeo che Nicolò Fagioli aveva sognato, dopo la lunga squalifica per il calcioscommesse e l’attesa per ritornare in campo. Spalletti lo aveva voluto a tutti i costi: il cammino degli azzurri, però, si è concluso troppo presto.

E così si torna a parlare di calciomercato ed in casa Juventus le novità – oltre a quelle che seguiranno proprio su Fagioli – sono già tante. La firma di Douglas Luiz in mediana regala ampio respiro ad un centrocampo che ha ufficialmente perso Adrien Rabiot a parametro zero. I bianconeri devono, poi, fare i conti con cambiamenti ‘pesanti’ anche in attacco. Il reparto avanzato a disposizione di Thiago Motta sarà rivoluzionato e molto probabilmente non rientreranno nelle scelte del neo allenatore bianconero né Moise Kean – ormai ad un passo dalla Fiorentina – né Arkadiusz Milik. Il nazionale polacco a 30 anni potrebbe accasarsi altrove e fare spazio a nuovi arrivi.

Pare poi sempre più plausibile la possibilità che Federico Chiesa lasci immediatamente la Juventus. I contatti con l’agente Fali Ramadani sono stati costanti fino a questo momento ma di rinnovo, in termini concreti, al momento non si parla. E così davanti ad una grande proposta l’ala azzurra potrebbe fare le valigie e sbarcare probabilmente lontano dalla Serie A. Un destino molto simile pure per Nicolò Fagioli che, come anticipato, potrebbe a sorpresa lasciare la Juventus dopo aver vissuto mesi molto difficili a Torino. Un club in particolare avrebbe intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione: l’offerta alla Juve sta per arrivare.

Juve, vogliono subito Fagioli: addio a sorpresa

La Juventus ha sempre creduto in Fagioli. Al punto che lo scorso novembre, in piena squalifica, ha deciso di rinnovargli il contratto fino all’estate 2028. Un atto di fede enorme. Ma a questo punto, in maniera abbastanza inaspettata, le strade potrebbero separarsi.

Ad attendere Fagioli vi sarebbe la Premier League che, nonostante i tanti mesi di assenza per squalifica, parrebbe intenzionata a fare il possibile per portare via da Torino il centrocampista classe 2001. Si parla di Crystal Palace, reduce da un decimo posto nel campionato inglese e desideroso di fare suo il cartellino del 23enne piacentino da qui alle prossime settimane.

Davanti ad una proposta importante la Juventus potrebbe anche valutare l’addio: Fagioli, arrivato dalle giovanili della Cremonese per 650mila euro, frutterebbe infatti una grossa plusvalenza. Ci sarà da fare le dovute valutazioni del caso: intanto dopo un’annata da dimenticare, Fagioli potrebbe rilanciarsi con la maglia del Crystal Palace.