La Juve vende ancora, si trasferisce alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto

La Juve è pronta a vendere ancora: si trasferisce alla Fiorentina con diritto di riscatto, è addio al club bianconero dopo diverse stagioni

Giorni frenetici in casa Juventus. Siamo nel periodo dell’anno in cui tutto è fermo, si attende l’inizio della nuova stagione, dove si definiscono i progetti e si rivoluzionano le rose. Chi parte, chi arriva, chi resta: è questo il diktat di questi giorni, in cui la società è costantemente al lavoro per regalare al tecnico la miglior squadra possibile. Magari già entro l’inizio del ritiro estivo.

La Juventus sta facendo fronte ad una vera e propria rivoluzione, con Cristiano Giuntoli alle prese con tanti casi spinosi e almeno una dozzina di nuovi innesti da prendere sul mercato per rinforzare la rosa e sostituire chi ha deciso di andare via. Come ad esempio Rabiot, che ufficialmente non è più un giocatore della Juve. Presto potrebbero seguirlo Szczesny e Chiesa, mentre anche altri big (vedi Vlahovic) non hanno il futuro così certo in bianconero.

Juve, è addio: va alla Fiorentina. Tutti i dettagli

Se la situazione per la prima squadra maschile è così in evoluzione e, almeno stando ad oggi, in alto mare, quella relativa alla Juventus Women non è da meno. Anche per la squadra femminile ci sono diverse cessioni eccellenti all’orizzonte. Come ad esempio quella di Agnese Bonfantini.

L’attaccante è a Torino dal 2021, salvo poi esser stata girata in prestito nell’ultimo anno e mezzo. In totale fino al 2023 aveva collezionato 33 presenze e 4 reti in bianconero, prima dell’approdo per sei mesi alla Sampdoria e poi per l’intero scorso campionato all’Inter dove ha messo insieme 23 gettoni e 8 gol. Adesso il rientro del prestito alla Juve ma sarà solo di passaggio, perché all’orizzonte c’è un nuovo trasferimento per lei.

La classe ’99 è pronta a fare le fortune dell’attacco della Fiorentina. L’accordo è stato già siglato, si tratta di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juve. L’operazione è stata definita e si attende solo l’annuncio ufficiale. Non sarà a titolo definitivo, ma un nuovo prestito almeno per adesso. Poi starà alla Viola decidere cosa fare. Prima del trasferimento, però, la calciatrice rinnoverà il suo contratto fino al 2026 (quello attuale scadrà nel 2025) con la Juve.

L’asse Torino-Firenze è sempre caldo, non solo per la prima squadra maschile. Si ricordano, infatti, nel corso del tempo i tanti affari che hanno coinvolto questi due club (e che spesso hanno fatto arrabbiare i tifosi toscani) da Baggio a Bernardeschi, passando per Vlahovic e Chiesa. Il più recente è stato Arthur l’anno scorso, facendo il percorso inverso rispetto gli altri: da Torino a Firenze.