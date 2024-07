Juve, il nuovo esterno sinistro arriva da una rivale storica: 11 milioni più bonus!

By

Juventus sempre molto attiva in sede di mercato con i bianconeri pronti a strappare un giocatore da una rivale storica

Nuova idea di mercato per la Juventus che guarda in casa di una rivale italiana per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Sono giorni di lavoro costante per Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato con il direttore sportivo della Juventus pronto a mettere a disposizione di Thiago Motta il nuovo organico in vista della prossima stagione. La dirigenza è concentrata al momento soprattutto su quelli che sono i colpi da mettere a segno per sistemare il centrocampo. Preso Douglas Luiz, è ormai ad un passo l’annuncio di Kephren Thuram dal Nizza, seguito da tempo dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, che colpo in Serie A: arriva dalla rivale

La Juventus avrebbe messo nel mirino Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina che i bianconeri avevano provato a prendere già durante l’estate del 2023, venendo poi beffati proprio dai viola. Ora però il passaggio alla Juve potrebbe concretizzarsi con un anno di ritardo.

Acquistato dall’Empoli esattamente un anno fa, Fabiano Parisi non ha trovato alla Fiorentina sempre il posto da titolare. Vincenzo Italiano gli ha spesso preferito Cristiano Biraghi sulla fascia sinistra con il classe 2000 a volte costretto ad agire sulla fascia destra o in panchina a guardare i compagni. L’arrivo di Raffaele Palladino alla guida dei viola potrebbe cambiare i piani del giovane esterno che piace però sempre alla Juventus. Firmato un contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2028, Parisi viene valutato dai viola ad una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro, quelli sborsati per strapparlo alle 11.

La proposta dei bianconeri per la Fiorentina si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro più bonus. Il terzino sinistro piace molto a Thiago Motta che vorrebbe portare l’esterno in bianconero considerandolo una valida alternativa a Cambiaso nella stagione che vedrà la Juventus tornare in Champions League. La possibilità di disputare la massima competizione continentale attira l’ex Empoli che direbbe di sì alla proposta della Juventus trasferendosi alla corte del tecnico italo-brasiliano.

Le due società dovranno incontrarsi per definire gli ultimi dettagli dell’affare Kean, pronto a mettersi a disposizione dei viola a partire dal prossimo campionato. Un’occasione per porre le basi per l’affare Parisi che potrebbe percorrere la strada inversa del centravanti classe 2000 andando a vestire bianconero dopo una sola stagione passata alla Fiorentina.