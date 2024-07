Comunicato ufficiale, ex Juve firma con l’Inter: affare fatto

Nuovo affare ufficiale dell’Inter che prende l’ex Juve. L’affare è fatto, c’è la firma: è arrivato anche il comunicato del club nerazzurro

Nel corso del tempo sono state tante le operazioni e i passaggi che hanno riguardato calciatori di Juve e Inter passati alla rivale o anche trattative contese in una sorta di derby d’Italia che si protrae anche fuori dal campo. Se per nove mesi le squadre sono spesso avversarie sul rettangolo verde di gioco, nei tre mesi estivi finiscono per esserlo sul mercato. Il tutto non riguarda solo i calciatori.

Sono molti, infatti, gli ex che troviamo da una parte e dall’altra anche in società o in panchina. Basti pensare allo stesso Marotta che un tempo era il volto principale della società bianconera mentre oggi è addirittura diventato il Presidente dell’Inter. Ma anche Thiago Motta, centrocampista nerazzurro del Triplete e ora approdato in bianconero. Gli esempi potrebbero andare avanti all’infinito, senza dover nemmeno arrivare ai calciatori. A questo nutrito gruppo si è aggiunto anche un volto nuovo che a dire il vero era già un doppio ex.

L’ex Juve va all’Inter: ha già firmato, il comunicato

Ora è ufficiale, l’ex Juve ha firmato con l’Inter. La svolta è per il ruolo che adesso avrà in nerazzurro, avuto solo una volta in carriera proprio a Torino.

Andrea Zanchetta è infatti diventato il nuovo allenatore della Primavera dell’Inter. Aveva già rivestito lo stesso ruolo alla Juve agli albori della sua carriera da tecnico, nel 2013-14. L’ex centrocampista del Chievo allenerà così i ragazzi nerazzurri nel campionato di categoria che da quest’anno vedrà un innalzamento dell’età. La competizione infatti sarà aperta agli Under 20 e non più agli Under 19. Fino ad oggi l’unica esperienza in Primavera fatta da Zanchetta resta proprio quella alla Juve, per il resto ha sempre allenato categorie giovanili inferiori.

Il suo nome è comunque da sempre legato all’Inter. Dopo esser cresciuto nel vivaio nerazzurro la sua carriera da calciatore si è sviluppata altrove ma dal 2016 è tornato all’Inter alternandosi tra Under 17 e Under 18 fino l’anno scorso. Adesso questa nuova “promozione” per lui.

A seguire il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro: “Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera. I colori nerazzurri sono nel suo destino dall’età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’interno del vivaio interista”, questa è una parte, quella principale, della nota.