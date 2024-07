Da Liverpool alla Juve, rinforzo inaspettato: il comunicato ufficiale

Calciomercato scoppiettante per la Juventus che ha annunciato un nuovo colpo: ha lasciato Liverpool per il club bianconero

Sarà la stagione del riscatto per la Juventus? Questo è senza dubbio ciò che i tifosi si augurano, soprattutto dopo la scelta di far sedere in panchina Thiago Motta. Cambio di strategia, dunque, da parte del club bianconero che ha deciso di far partire una mini rivoluzione e di farlo in tutti i campi.

Calciomercato scoppiettante per la terza forza dello scorso campionato che ha iniziato a costruire la squadra del futuro e lo ha fatto partendo dal centrocampo. Non solo Douglas Luiz e Kephren Thuram per la Vecchia Signora che con grande sorpresa ha anche chiuso un affare con il club inglese.

Annuncio ufficiale da parte della Juventus che ha così consegnato nella mani del proprio allenatore un altro nome di grido. Insomma, ad oggi la società bianconera si sta confermando grande regina sul mercato.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: nuovo rinforzo a centrocampo

Non solo per quanto riguarda il calcio maschile ma anche per quanto concerne la squadra femminile. Affare fatto per la Juventus Women che ha chiuso l’acquisto della calciatrice svedese Hanna Bennison, classe 2002 che durante l’ultima stagione si è messa in mostra con addosso la maglia dell’Everton. Contratto fino al 2027 per la star internazionale che sarà dunque presto a disposizione di mister Massimiliano Canzi.

Anche per lui si tratta di un’avventura tutta nuova a bordo della compagine bianconera visto che ha firmato il contratto con la Juve – fino al 2026 – al termine proprio dello scorso campionato. Per il nuovo allenatore l’obiettivo sarà quello di portare il club sul tetto più alto d’Italia e magari anche d’Europa visto che il grande obiettivo rimane mettere la Champions League in bacheca. Farlo con la ventiduenne di Lomme, da poco trasferitasi da Liverpool a Torino, non sarà impossibile.

Dopo i 5 anni passati al Rosengard in Svezia, quando era giovanissima, la Benninson si è trasferita all’Everton dopo ha giocato 3 stagioni. A partire dal prossimo campionato sarà una nuova calciatrice della Juventus, altro colpo inglese per il club che appena pochi giorni fa aveva dato il benvenuto anche all’ex Aston Villa Alisha Lehmann. Le due possono rappresentare il futuro per una squadra che ha fame di successi in ogni ambito. La prossima Serie A femminile si prospetta già tutta da seguie.