Firma ufficiale, da Manchester alla Juve: il super affare si fa!

La notizia ufficiale è arrivata da Manchester e rappresenta manna dal cielo per la Juve: ecco costa sta succedendo in queste ore

Luglio è iniziato ed è iniziata ufficialmente l’attesa sessione estiva di calciomercato, che vede i club impegnati nel rafforzare la propria rosa cercando quanto più possibile di venire incontro alle esigenze dell’allenatore.

È il caso della Juventus, decisa ad accontentare il nuovo tecnico Thiago Motta conducendo una campagna acquisti di spessore ma sempre prestando un occhio attento al bilancio. Non a caso, appena un anno fa, la leadership della Vecchia Signora decise di affidarsi a Cristiano Giuntoli, vero e proprio maestro nel concludere trattative a condizioni molto favorevoli.

Di comune accordo tra Giuntoli e Motta, la priorità del mercato bianconero è quella di rinforzare gli esterni d’attacco con calciatori dalla grande gamba e dallo spiccato senso del gol. Stando alle voci di corridoio, il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Jadon Sancho.

Juve, Giuntoli mette Sancho nel mirino. E da Manchester arriva un assist graditissimo

Il classe 2000 londinese è rientrato al Manchester United dopo sei mesi molto positivi trascorsi in prestito al Borussia Dortmund (squadra che lo aveva lanciato e poi venduto nel 2021 ai Red Devils): quasi certamente non resterà in Inghilterra e la Juventus vorrebbe accaparrarselo per dare una marcia in più alla sua manovra offensiva.

L’affare è possibile e la quadra economica, nonostante l’alto valore del calciatore, potrebbe essere trovata ad una cifra ragionevole. Un assist in tal senso è arrivato proprio da Manchester nelle ultime ore…

Il Manchester United ha infatti ufficializzato il rinnovo dell’allenatore Erik ten Hag fino al 30 giugno del 2026. Una notizia che chiaramente non può non ripercuotersi anche sul futuro dell’esterno offensivo inglese, il cui rapporto con l’ex tecnico dell’Ajax di fatto non è mai decollato. Salvo clamorosi colpi di scena, anche alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra, le strade di Sancho e dei Red Devils sono destinati definitivamente a dividersi. La scelta del club inglese di puntare forte su ten Hag con il rinnovo del contratto del suo allenatore si colloca proprio in questa direzione.

Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più. Intanto, certo è che la Juventus fa sul serio e la complicata situazione di Sancho all’interno del club lascia presagire che potrebbero esserci evoluzioni in senso positivo. Staremo a vedere.