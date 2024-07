L’allenatore lo esclude dal precampionato: colpo Scudetto per la Juventus

Calciomercato Juventus, l’allenatore non lo vuole con lui nel precampionato e i bianconeri accelerano. Ecco la situazione

La Juventus ha messo nel mirino Jadon Sancho. E Ten Hag non ha assoluta intenzione, secondo quanto scrivono dall’Inghilterra e precisamente Dean Jones di GivemeSport, di portarlo con lui nella fase precampionato. Insomma, siamo in un momento particolare dell’operazione, quello che potrebbe essere decisivo.

La Juve ha alzato il pressing. Non ci sono dubbi. Anche se aspetta di capire il futuro di Federico Chiesa: al momento con la Roma la trattativa non è in fase avanzata, nonostante sia spuntata questa voce, e Federico aspetta l’estero. Insomma, si deve trovare l’incastro giusto.

Calciomercato Juventus, la situazione Sancho

Indubbio comunque che Sancho, che ha passato sei mesi in prestito al Borussia Dortmund, sia un elemento che a Giuntoli piace. Ma prima di prendere l’esterno offensivo che a Manchester non vogliono più, bisogna risolvere la questione Chiesa. Poi se ne riparlerà, e questo non sembra proprio essere il momento.

La situazione, comunque, potrebbe anche subire un’accelerata nello spazio delle prossime settimane, ma non sembra una cosa imminente. La Juve deve fare uscire il giocatore che Motta non ha inserito in quelli incedibili, e che ha un contratto in scadenza nel 2025. La cosa certa è che Chiesa è in uscita, anche per evitare qualsiasi rischio di perderlo a parametro zero.