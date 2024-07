McKennie in un’altra big italiana, vicino il tradimento alla Juve

Si avvicina il colpo McKennie in Serie A con il centrocampista statunitense che potrebbe passare ad una rivale bianconera

Finito fuori dai piani della Juventus in vista della prossima stagione, Weston McKennie è destinato a salutare i bianconeri e per lui si stanno aprendo le porte di una rivale storica.

La Juventus ha provato ad inserire il cartellino della mezzala nella trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz senza però successo. Al suo posto, in Inghilterra, sono finiti Iling Jr e Barrenechea con il centrocampista americano che è ancora nella rosa a disposizione di Thiago Motta. Ora però per McKennie si starebbero aprendo le porte di una nuova squadra in Serie A, essendo molto apprezzato dal tecnico della rivale.

Calciomercato, colpo McKennie in Serie A: affare con la rivale

La Roma potrebbe mettere nel mirino Weston McKennie con Daniele De Rossi che lo vorrebbe nel suo centrocampo per sfruttare il suo dinamismo. Il contratto in scadenza nel 2025 faciliterebbe il colpo per i giallorossi che vorrebbero mettere sul piatto circa 12 milioni di euro.

La Juventus, dal canto suo, chiede almeno 15 milioni per il giocatore ex Leeds che però rischia di perdere tra un anno a costo zero. Non è da escludere che i bianconeri, con il passare del tempo, possano dare l’ok alla partenza del centrocampista per provare a monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza. Durante la prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti per valutare il possibile passaggio della stella statunitense nella capitale.

Proprio il centrocampo è il reparto sul quale sta lavorando maggiormente la Juventus in vista della prossima stagione. Preso Douglas Luiz e praticamente fatta per Khephren Thuram, i bianconeri non hanno voglia di fermarsi qui e continuano a sognare l’arrivo di Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Un affare non semplice però per i bianconeri con l’Atalanta che chiede circa 55 milioni di euro per la propria stella olandese e che potrebbe andare in porto solo tramite l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Da capire invece il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è ormai svincolato dallo scorso 1 luglio e sta valutando le varie proposte per la prossima stagione. In Italia il Milan e proprio la Roma si sono aggiunte alla corte della Juventus per convincerlo a restare in Serie A. Le alte richieste di ingaggio però non rendono semplice l’affare con l’ex PSG che è fortemente attirato da un’esperienza in Premier League.