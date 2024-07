“Accordo raggiunto tra le parti”: ultima parola Chiesa

Calciomercato Juventus, l’addio di Chiesa è sempre più vicino. Accordo raggiunto tra le parti adesso sta a lui decidere

Federico Chiesa è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Ma ancora non ha deciso la sua destinazione. Intanto, arrivano grosse novità per quello che riguarda il futuro dell’attaccante bianconero. O almeno, per quanto riguardano la società bianconera che, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, avrebbe raggiunto un accordo per la sua cessione.

“Accordo totalmente raggiunto tra le due parti. Non ci sono ancora informazioni sulle cifre. L’unico intoppo è che il calciatore ha ancora molti dubbi, poiché vuole assolutamente giocare la Champions League nella prossima stagione”. Questo è il racconto di Paolo Assogna, che parla di un’intesa trovata su tutto con la Roma.

Chiesa alla Roma, le probabili cifre

Nelle parole del giornalista non si parla come avete potuto leggere di quelle che potrebbero essere le cifre. Però si può ipotizzare, assolutamente, una base sui 25 milioni di euro. Ballano i bonus, che potrebbero essere compresi o meno. Ma la sensazione è che sia tutto raccolto lì, in quella somma, visto anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del numero 7 bianconero, ormai ai margini del progetto dopo le indicazioni che sono arrivate da Thiago Motta.

La Juve del tecnico oriundo, quindi, ripartirà senza Chiesa, che dopo quell’infortunio all’Olimpico nel quale si è rotto il crociato, solamente in alcuni sprazzi ha fatto vedere quello che era. Si è discusso anche di un impiego sbagliato da parte di Massimiliano Allegri, ma anche in Nazionale con Luciano Spalletti in panchina il discorso non è cambiato. E l’addio è sempre più vicino.