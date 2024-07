Firma “indiavolata”: accordo raggiunto con Zirkzee

Firma “indiavolata”, deciso il futuro dell’attaccante olandese del Bologna: pronti a pagare la clausola.

Joshua Zirkzee è stato convocato dal selezionatore olandese Ronald Koeman solo sul gong, a causa degli infortuni last minute di De Jong e Koopmeiners. Il giovane centravanti del Bologna era addirittura in vacanza, ormai rassegnato ad assistere all’Europeo dal divano, quando ha ricevuto la chiamata del commissario tecnico.

Ha preso in tutta fretta un aereo e si è imbarcato verso la Germania. Forse non si aspettava però di non giocare neppure un minuto nelle 4 gare disputate finora dagli Oranje. Soltanto panchina per un giocatore che continua invece ad essere al centro dei rumors di mercato. Un mese fa sembrava tutto fatto con il Milan, il club che si è mosso prima di tutti informando il Bologna di voler sborsare i soldi della clausola per portare Zirkzee a Milano e fargli prendere l’eredità di Olivier Giroud, volato negli States. L’ostacolo commissioni però ha frenato il Diavolo, che non avrebbe alcuna intenzione di versare una cifra cospicua – si parla di 15 milioni di euro – nelle tasche del procuratore Kia Joorabchian. La Juventus, che in passato aveva manifestato anche lei un certo interesse per l’attaccante cresciuto nel Bayern Monaco, si è limitata ad osservare da lontano.

Firma “indiavolata”, il Manchester United ha trovato l’accordo con l’olandese

Difficile che il responsabile bianconero Cristiano Giuntoli decida di fae follie per Zirkzee – un pupillo del nuovo allenatore Motta – dal momento che Vlahovic sembra destinato a rimanere a Torino.

🎯Exclusive: “Man United edge ahead of Milan and agree terms with Joshua Zirkzee. ” Details ⤵️ @caughtoffsidehttps://t.co/jR2ZACRboj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2024

Fatto sta che, in seguito alla rottura con il Milan, sull’olandese si sono fiondati i ricchi club della Premier League. Secondo il portale inglese CaughtOffside, il Manchester United avrebbe già raggiunto un accordo con il calciatore e il suo entourage e l’intenzione è quella di pagare quanto prima la clausola di 40 milioni di euro. Zirkzee, dunque, potrebbe approdare in Inghilterra insieme al suo compagno di squadra Calafiori, anche lui ex obiettivo della Juventus ma oggi a un passo dall’Arsenal.