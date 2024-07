Ma quale Chiesa, la Roma prende un altro Big dalla Juve: quasi 20 milioni!

Spazio alle cessioni: oltre a Chiesa, la Juventus è in trattativa con la Roma per un altro giocatore in uscita. Tutti i dettagli

Per la Juventus è stato finora un calciomercato scoppiettante. Dopo l’ufficialità di Douglas Luiz, è arrivata anche quella di Michele Di Gregorio e a breve sarà il turno di Kephrem Thuram. Tutto in attesa di sviluppi sul fronte Koopemeiners, il vero grande obiettivo di Giuntoli di questa estate 2024.

Con il giocatore olandese, fermo al momento per infortunio, c’è già un principio di accordo sul contratto. Con l’Atalanta, invece, ancora no, ma da Torino filtra grande ottimismo: il centrocampista ha già fatto sapere di voler andare alla Juventus e con le contropartite tecniche, fra cui Soulé o Huijsen, si può convincere Percassi a lasciarlo partire. Thiago Motta ha chiesto anche altri rinforzi ma dopo questi acquisti è inevitabile dedicarsi alle cessioni. I giocatori in uscita dalla Juve sono tanti: Moise Kean è già andato ma la la lista è lunga. E in questa lista c’è anche Chiesa, che potrebbe rimanere in Italia per vestire la maglia della Roma. Ma il viaggio da Torino potrebbe farlo in compagnia di un altro juventino.

Dalla Juventus alla Roma, non solo Chiesa: assalto al centrocampista

L’ultima stagione è stata quella del rilancio dopo un periodo parecchio buio. Continuità di prestazione e fiducia ritrovata grazie al contesto e al lavoro dell’allenatore. Nonostante la rivalutazione, però, in casa Juventus non c’è ancora spazio per lui ed è destinato di nuovo all’addio. Magari non in prestito, stavolta.

Il giocatore in questione è Arthur, di rientro dal prestito secco alla Fiorentina. Con Vincenzo Italiano ha ritrovato la giusta condizione, sia fisicamente che mentalmente. Un’ottima stagione la sua che però si è conclusa con la delusione in finale di Conference League. Con l’addio dell’allenatore, la società viola non sta provando a trattenerlo e quindi il brasiliano farà rientro a Vinovo. Non per restarci, però. Ed è qui che entra in gioco la Roma.

De Rossi sta cercando centrocampisti. Secondo quanto riportato da Marca, nel mirino dell’allenatore giallorosso c’è anche lui oltre a Chiesa. Il contratto coi bianconeri è in scadenza a giugno 2026 ma Giuntoli, pur di liberarsene, sarebbe disposto a scendere anche sotto i 20 milioni per la cessione. Il costo del cartellino non è un problema per la Roma, lo è piuttosto l’ingaggio, troppo alto. Se si riesce a trovare una soluzione, con magari un sacrificio da parte del giocatore, allora la pista si può riscaldare. Anche Alfredo Pedullà ha confermato gli ultimi contatti, fermo restando che il calciatore brasiliano sarebbe seguito anche dal Fenerbahçe di José Mourinho. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. L’asse Torino–Roma è più attivo che mai.