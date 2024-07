Torna proprio lui in attacco, il comunicato ufficiale: tifosi della Juve spiazzati

Arriva il comunicato ufficiale: i tifosi della Juve restano spiazzati, torna proprio lui in attacco, dopo tanti anni in giro per il mondo

C’è una nuova svolta dopo tanti anni per l’attaccante che torna nel suo vecchio club. I tifosi della Juve sono rimasti spiazzati, trattandosi di un ex. Nella carriera di un giocatore capita spesso di spiccare il volo in una squadra per poi tornare dopo diverse stagioni dove era stato protagonista per chiudere un cerchio. Sono tanti gli esempi di calciatori che hanno avuto questa parabola.

L’ultimo in ordine temporale, come detto, riguarda proprio la Juve. L’attaccante ha preso la decisione e dopo una lunga trattativa è arrivato anche il comunicato ufficiale. La clamorosa svolta è diventata realtà nella giornata di mercoledì scorso quando c’è stata la nota da parte della società che ha tolto ogni dubbio. Il protagonista della trattazione in questione è infatti una vecchia conoscenza della Juventus: ci stiamo riferendo a Marko Pjaca. L’attaccante croato, infatti, è rimasto legato alla Juve (direttamente o indirettamente) per sette stagioni, pur non trovando grande fortuna con la maglia del club bianconero. Infatti complessivamente ha militato solo per due anni a Torino dove ha collezionato solo 14 presenze e 0 gol. Non ha mai convinto più di tanto né gli allenatori né i dirigenti ed è stato spesso usato come pedina di scambio.

Torna nella sua ex squadra, clamorosa svolta per l’attaccante: i dettagli

Il giocatore croato, infatti, è stato girato in prestito nel corso dei suoi sette anni sotto contratto con la Juve a Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli. Con nessuno di questi club è riuscito ad imporsi e far scoccare la scintilla. Le cose migliori le ha fatte vedere in maglia rossoblù e in granata, ma senza essere confermato la stagione successiva. Adesso è pronto a fare il grande ritorno.

Dopo otto anni, infatti, il classe ’95 farà rientro alla Dinamo Zagabria, il club in cui è cresciuto ed è esploso realizzando 19 reti in 61 presenze dal 2014 al 2016, prima del passaggio alla Juve, accolto come l’occasione di una vita. Tranne alcuni sprazzi, il vero Pjaca è stato visto proprio con la Dinamo. Torna dopo che la scorsa annata l’ha trascorsa al Rijeka, dove Giuntoli l’aveva ceduto a titolo definitivo. Non male la sua esperienza con 27 presenze e 7 reti, ma davanti al richiamo della Dinamo non ha saputo dire no.

Questo il comunicato da parte del club croato: “Marko Pjaca dopo quasi otto anni di nuovo alla Dinamo! L’ex wonderkind azzurro, Marko Pjaca, è di nuovo un giocatore della Dinamo. Giovedì ha firmato un contratto pluriennale con gli azzurri e ha così aperto il suo terzo mandato nel club azzurro e il secondo in prima squadra. Torna a Maksimir dopo aver compiuto 29 anni. Caro Marko, bentornato alla Dinamo!”.