Tra il Milan e l’Inter gode solo la Juventus: nuova irruzione in Premier League

Tra il Milan e l’Inter gode solo la Juventus, i bianconeri pronti a fare da guastafeste dopo il gran rifiuto del club.

Non è trascorsa neppure una settimana dall’inizio del calciomercato ma la Juventus ha già effettuato alcune importanti operazioni in entrata.

Parliamo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa, e del portiere Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza. Entrambi “pallini” sia del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli che del nuovo allenatore Thiago Motta. I due sono stati ufficializzati dal club bianconero rispettivamente domenica e venerdì scorsi. La Signora però ha in pugno anche il centrocampista francese Khephren Thuram: in questo caso non c’è ancora l’ufficialità ma l’affare è ormai definito e molto presto il figlio dell’indimenticato Lilian sbarcherà alla Continassa per sostenere le visite mediche (non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi). La Juventus, tra le big di Serie A, è dunque l’unica che si è mossa con una certa fretta, dal momento che rinforzare la rosa era una assoluta priorità. L’Inter per ora si gode i parametro zero: si tratta di Zielinski e Taremi, con cui i nerazzurri avevano trovato l’accordo già dallo scorso inverno. Il Milan, invece, non ha ancora battuto alcun colpo.

Tra il Milan e l’Inter gode solo la Juventus, bianconeri su Emerson Royal

Il Diavolo, ripartito dall’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, sembrava avesse in pugno la rivelazione dell’ultimo campionato, Joshua Zirkzee, ma le commissioni altissime richieste dal suo agente hanno bloccato tutto.

In attesa dell’attaccante, il Milan sta provando a sistemare le fasce. Piace molto il brasiliano Emerson Royal del Tottenham, che lo scorso anno ha collezionato 24 presenze con la maglia degli Spurs. Il club londinese, però, avrebbe rifiutato la prima offerta dei rossoneri, di 14 milioni di euro secondo il portale inglese CaughtOffside. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se si inserisse la Juventus, altra estimatrice di Emerson Royal. I bianconeri, terminati gli slot per gli extracomunitari, potrebbero fiondarsi sul brasiliano, in possesso del passaporto spagnolo.