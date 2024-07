La Juve sfoltisce in difesa, cessione lampo in Liga: i dettagli

La Juventus cede un difensore e sfoltisce sempre di più la rosa: ecco la mossa di mercato di Giuntoli, tutti i dettagli

La Juventus ha già chiuso e ufficializzato gli arrivi di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz. I prossimi obiettivi sono Khephren Thuram e Teun Koopmeiners, ma Cristiano Giuntoli sta lavorando ad alcune cessioni.

Sì, perché il budget del club bianconero non è molto elevato e deve liberarsi di quanti più esuberi possibili per abbassare il monte ingaggi e, magari, anche accumulare un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Non è un caso che Giuntoli sia riuscito a prendere Douglas Luiz dall’Aston Villa con Iling-Junior ed Enzo Barrenechea come contropartite.

Thiago Motta vuole avere una squadra super competitiva in grado di lottare su più fronti. Non solo per riportare lo Scudetto a Torino, che manca da quando c’era Sarri, ma anche per portare risultati importanti in Champions League e al Mondiale per Club.

Per farlo, come detto in precedenza, servono gli acquisti. E la Juve di oggi lavora per sfoltire la rosa in tutti i reparti. Da Huijsen a Soulé, passando per McKennie e negli ultimi giorni si è fatta forte l’ipotesi che anche Federico Chiesa possa andar via. Ma c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juve in questa sessione di mercato.

Juventus, Frabotta dice addio e approda in Spagna

Il giocatore in questione è Gianluca Frabotta, tornato dopo una stagione in prestito passata per la prima parte al Bari e, da gennaio in poi, al Cosenza. Secondo alcune informazioni raccolte, c’è anche il Celta Vigo sulle tracce del terzino sinistro.

La Juventus non ha problemi a girare Frabotta in prestito secco per un anno. Classe ’99, il terzino, che all’occorrenza può giocare anche in posizione più avanzata, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed è desideroso di trovare più spazio.

Questo alla Juve non può succedere e dopo tre stagioni consecutive in prestito, di cui le ultime due in Serie B, Frabotta potrebbe trovare la sua dimensione nella Liga. Il Celta Vigo finora ha riscattato Unai Nunez dall’Athletic Bilbao per 7 milioni. Per il terzino bianconero ha espresso un interesse che nei prossimi giorni può diventare qualcosa in più.

Intanto la Juve si preoccupa anche dell’attacco, con Jadon Sancho finito nel mirino di Giuntoli che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Difficile convincere il Manchester United, che vuole almeno 40 milioni cash. Non resta che attendere per capire la piega che prenderà il mercato dei bianconeri.