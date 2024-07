Bremer in cambio di un’ex colonna del Napoli, rivelazione improvvisa

Stravolgimenti pazzeschi alla Juventus, addio a Bremer in cambio di un ex colonna del Napoli: l’annuncio spiazza tutti

La Juventus è senza dubbio una delle società più attive sul mercato in questo momento, forse la più attiva di tutte. Perché oltre agli acquisti che i bianconeri stanno compiendo e perfezionando, sono prevedibili almeno altrettante uscite che si concretizzeranno di qui a breve. E alcune potrebbero anche riguardare giocatori che fino a poco tempo fa sembravano inamovibili o quasi.

Ci sono pochi giocatori, attualmente, in bianconero, che sono sicuri del posto o comunque di rimanere a Torino. Tra loro, il dibattito è aumentato anche su Bremer, a seguito delle recenti dichiarazioni rese dal difensore dal ritiro con il Brasile in Coppa America.

Frasi che in realtà non intendevano preludere a un addio, anche perché nella stessa intervista Bremer aveva parlato delle ambizioni da percorrere in maglia bianconera e dell’arrivo di Thiago Motta. Eppure, quel richiamo al futuro da definire con i suoi agenti una volta rientrato dal Brasile qualche dubbio lo ha lasciato lo stesso.

Lo stato dell’arte è che la Juventus non valuterebbe, al momento, una partenza di Bremer, se non per un’offerta davvero indecente. E’ vero anche che gli estimatori per il difensore brasiliano non mancano affatto e qualcuno potrebbe farsi avanti. Nell’ipotesi di una sua eventuale partenza, spunta il nome di un sostituto eccellente.

“Scambierei Bremer con Kim”, dichiarazione sorprendente per il mondo Juve

Due stagioni fa, il miglior difensore del campionato è stato Kim Min-Jae, che succedeva, in questo particolare albo d’oro, proprio a Bremer. Il coreano era stato grande protagonista dello scudetto del Napoli, lasciando gli azzurri dopo un solo anno andando al Bayern Monaco.

In Germania, però, solo raramente si è rivisto quel centrale dominante e insuperabile che si era ammirato in azzurro. Nella seconda parte della stagione, Kim è anche finito in panchina, a volte.

Non è più un intoccabile in Baviera, insomma, e diverse società ci pensano. Tra cui l’Inter e proprio la Juventus, per una eventuale operazione in prestito. Sulla situazione della difesa bianconera, l’ex giocatore Alessio Tacchinardi, intervistato da ‘Tuttojuve.com’, ha spiegato: “Ci sarà da capire cosa farà Bremer, che in una difesa a quattro potrebbe fare fatica. A oggi, per come gioca Thiago Motta, lo scambierei subito con Kim“.