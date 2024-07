Capolavoro Juventus, firma UFFICIALE: Thuram ‘anticipato’

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha reso noto la conclusione dell’affare. Ecco i dettagli

Juventus on fire. I bianconeri sono attivissimi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato, pronti a capitalizzare tutte le occasioni che si stanno palesando sia in entrata che in uscita. In attesa dell’annuncio legato all’acquisto di Khephren Thuram, la ‘Vecchia Signora’ ha intanto definito un’altra operazione.

Si tratta del trasferimento di Moise Kean alla Fiorentina. L’attaccante italiano, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, ha apposto la firma sul contratto pluriennale che lo legherà al club viola. La trattativa è stata chiusa a titolo definitivo sulla base di una valutazione da 13 milioni di euro pagabile in quattro esercizi a cui eventualmente aggiungere 5 milioni di bonus. La fumata bianca, grazie all’impatto a bilancio del calciatore, generale una plusvalenza di 2,3 milioni di euro. Di seguito il comunicato della Juventus:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 5 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori”.