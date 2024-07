Clamoroso Juventus, Giuntoli soffia una stella al Real Madrid

Calciomercato Juventus, Giuntoli senza freni pronto a soffiare una stella al Real Madrid. Ecco cosa sta succedendo

Oggi dentro la Juventus è stato il giorno di Thuram, che ha fatto le visite mediche a Torino ed è il terzo colpo bianconero dopo Douglas Luiz e Di Gregorio. Giuntoli però non ha nessuna intenzione di fermarsi qui, anzi ha in mente ancora altri colpi che guardando pure al futuro e non solo all’immediato.

L’ultima idea venuta in mente al direttore dell’area tecnica della Juventus – almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Relevo – va dritta in Spagna. Gli occhi sono su un giovanissimo calciatore che è entrato nel mirino del Barcellona ma anche e soprattutto del Real Madrid. Ha un contratto in scadenza nel 2025, che il suo attuale club, il Celta Vigo, spera di rinnovare, ma quando bussano le grandi d’Europa è difficile dire di no, e la Juventus sta cercando di prenderlo.

Calciomercato Juventus, occhi su Fer López

Il nome è quello del giovanissimo Fer López, che ha giocato con la seconda squadra del Celta Vigo sfiorando la promozione in Seconda Divisione. Centrocampista dalle ottime qualità, la Juve, si legge, sta valutando seriamente di fare un’offerta al giocatore e al club per poterlo strappare alla concorrenza.

Al momento non ci sono delle offerte, ma solamente un sondaggio e il Celta Vigo ha inoltre già fissato il prezzo del cartellino visto che il giocatore ha una clausola rescissoria di dieci milioni di euro. Ma da quelle parti non vorrebbero cederlo, quindi è ancora tutto in divenire e niente di più.