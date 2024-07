È ufficiale, colpo Juve in attacco: arriva il capocannoniere del 2021

La Juventus ha trovato l’accordo per la firma di un grande centravanti: c’è già l’annuncio ufficiale che ha fatto esultare i tifosi bianconeri

Continua questa sessione estiva di calciomercato con tantissime squadre in tutta Europa che stanno tentando di rinforzarsi al meglio in vista della nuova stagione sportiva che comincerà, a seconda dei vari Paesi, tra agosto e settembre. La Juventus non è da meno e grazie ai suoi dirigenti è alla ricerca in queste settimane dei migliori profili che possono essere utili per rinforzare al massimo le sue numerose e prestigiose squadre.

L’obiettivo del club bianconero è infatti quello di riuscire ad essere competitiva in tutti i principali campionati a cui partecipa con la squadra maschile, quella femminile e anche la Next-Gen in Serie C (oltre ovviamente all’importanza della crescita e dello sviluppo del settore giovanile). Per quanto riguarda la formazione della Juventus Women è inoltre appena arrivato l’annuncio di un colpo di grande spessore che può far esultare tutti i tifosi.

Se la squadra maschile sta facendo un grande mercato con i colpi già ufficializzati di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz anche quella femminile non è da meno: per il gruppo delle Women sono infatti già state annunciate Alisha Lehmann (per altro nota influencer e fidanzata proprio di Douglas Luiz) e ora anche Amalie Vangsgaard. Per i tifosi e le tifose juventine che seguono il calcio femminile questa notizia è importante e può far esultare molto.

Juventus Women, c’è l’annuncio: Amalie Vangsgaard è il nuovo centravanti bianconero

Si tratta infatti di un colpo davvero importante che la società bianconera spera possa essere determinante per tornare a vincere fin da subito lo Scudetto. Vangsgaard è infatti un centravanti molto forte che ha segnato sempre moltissimi gol e nel 2021 è risultata essere anche la capocannoniera del campionato danese. Nell’ultima stagione ha indossato la divisa del Paris SG e ora si prepara per questa sua prima nuova esperienza in Serie A firmando un contratto fino al 2027.

Questa la nota diramata dalla Juventus sul suo sito ufficiale: “L’attacco delle bianconere si arricchisce da oggi di un grande elemento: quello di Amalie Jørgensen Vangsgaard, una delle giocatrici più talentuose della sua generazione, che sarà una giocatrice bianconera fino al 30 giugno 2027. Nata a Pandrup, in Danimarca, il 29 novembre 1996, Vangsgaard ha iniziato la sua carriera calcistica nel club locale del Pandrup Boldklub”.