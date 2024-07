La Juventus gli ha detto addio: subito al Napoli per una cifra monstre

Niente da fare per la Juventus: il Napoli è pronto a far saltare il banco con un’offerta pazzesca. Ecco cosa sta succedendo

I tifosi della Juventus, in questa primissima parte di estate, possono essere contenti. La squadra bianconera infatti è tra le più attive sul mercato, avendo cominciato immediatamente a mettersi al lavoro per accontentare il nuovo allenatore Thiago Motta

Alcuni reparti sono praticamente già pronti ad essere rivoluzionati. Non a caso la Juve ha chiuso per gli arrivi di Douglas Luiz e Kephren Thuram, facendo intendere come il centrocampo sia la prima zona di campo da cambiare totalmente, facendo leva sui troppi flop delle ultime stagioni.

Nonostante l’ingaggio ormai certo del regista brasiliano dall’Aston Villa e del mediano francese dal Nizza, la Juventus ha bisogno di un altro tassello. Ovvero di un centrocampista offensivo che leghi il gioco e si approcci al tridente d’attacco. Per intenderci un po’ il lavoro di Ferguson nel Bologna di Motta. Un nome era stato individuato dal d.s. Cristiano Giuntoli, ma nelle ultime ore si registra il sorpasso di una rivale.

Il nazionale ucraino in partenza: il Napoli si muove prima della Juventus

Uno dei profili attenzionati dalla Juventus era quello di Georgiy Sudakov, giovane centrocampista tuttofare ucraino, in forza allo Shakhtar Donetsk e ovviamente punto fermo della sua Nazionale.

Sudakov è un classe 2002 che sa usare benissimo entrambi i piedi, con un talento enorme come biglietto da visita. Solitamente schierato come trequartista puro, a volte viene anche utilizzato in posizioni più arretrate. Ma la sua forza sta proprio nell’agire liberamente dietro le punte a cucire il gioco. La Juventus da tempo ha messo gli occhi su Sudakov, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato in pole c’è un altro club italiano. Il Napoli di Antonio Conte avrebbe mosso i primi passi concreti per ottenere il sì del calciatore ucraino. Pronta una proposta allo Shakhtar da ben 33 milioni di euro, con la speranza di convincere il club arancio-nero e battere la concorrenza che però valuta il suo gioiello almeno il doppio.

Nel Napoli che verrà, Sudakov sarebbe il perfetto sostituto di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco che è passato all’Inter a parametro zero. Anche gli azzurri in realtà sono da tempo sull’ucraino, visto che in primavera si era parlato di una prima proposta rifiutata dallo Shakhtar. La Juve è defilata, anche perché per il ruolo in questione Giuntoli tenterà l’assalto all’obiettivo numero uno: l’olandese Teun Koopmeiners, stella dell’Atalanta.