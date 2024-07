Torna alla Juve, il comunicato ufficiale: rinforzo davvero super

Oltre all’arrivo di Thiago Motta a Torino, in casa Juventus bisogna segnalare un comunicato ufficiale che ha annunciato un ritorno davvero super

Dopo la vittoria della Coppa Italia ed il ritorno in Champions League, di fatto, in casa Juventus si sta attuando una vera e propria rivoluzione. Il primo cambiamento è avvenuto ancor prima del termine della stagione scorsa, ovvero l’esonero di Massimiliano Allegri. Al posto del tecnico toscano, dunque, Cristiano Giuntoli ha ingaggiato Thiago Motta.

Una volta archiviata la storica qualificazione in Champions League con il Bologna, quindi, l’ex giocatore dell’Inter ha deciso di sposare la causa juventina. Thiago Motta, di fatto, avrà due obiettivi l’anno prossimo, ovvero sia quello di tornare a competere fino all’ultima giornata per lo scudetto che quello di fare bella figura nella massima competizione europea per club.

Per dargli una mano, ovviamente, Cristiano Giuntoli si è messo subito al lavoro per cercare di allestire una squadra competitiva. L’ex direttore sportivo del Napoli, infatti, ha chiuso dei colpi importanti come quelli di Di Gregorio e Douglas Luiz. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa juventina bisogna registrare un importante ‘ritorno‘.

Juventus femminile, Viola Calligaris torna a titolo definitivo: ecco tutti i dettagli

Lo stesso club bianconero, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha infatti ufficializzato il ‘ritorno’ nella squadra femminile di Viola Calligaris. Dopo essere arrivata alla Juventus a titolo temporaneo lo scorso gennaio dal PSG, dunque, la svizzera è diventata a tutti gli effetti una giocatrice del team piemontese.

Come scritto nel comunicato della Juventus, Viola Calligaris è diventata subito uno dei perni della difesa della squadra femminile bianconera. Con questo acquisto, di fatto, la Juventus Women ha voluto dare un messaggio importante all’intero campionato, ovvero quello di interrompere il dominio della Roma.

Il team giallorosso guidato da Alessandro Spugna, infatti, l’anno scorso è riuscita a vincere sia il campionato che la Coppa Italia. Mister Giuseppe Zappella, dopo l’arrivo di Alisha Lehman, può quindi ‘riaccogliere’ la giocatrice che l’anno scorso ha collezionato undici gettoni in Serie A con la maglia della Juventus.

Il ritorno di Viola Calligaris è sicuramente un gran colpo per la difesa della squadra femminile juventina, mentre i tifosi di quella maschile attendono il gran colpo a centrocampo. Una volta che Calafiori sembra essere destinato all’Arsenal, di fatto, Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di forzare per comprare Koopmeiners dell’Atalanta.