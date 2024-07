Accordo raggiunto, la Juve cede un esterno: la formula

Ultimissime notizie mercato Juventus. Svolta clamorosa sul futuro dell’esterno, ecco chi lo prende

Aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus. Bianconeri protagonisti anche del mercato in uscita, con gli addii di Moise Kean, Iling Junior, Enzo Barrenechea e non solo. Ecco tutti i dettagli riguardo la nuova cessione che favorirà, ancora una volta, il calciatore che nel nuovo club avrà la possibilità di mettersi in mostra per mostrare le sue incredibili qualità.

Regina di questa prima parte di mercato, la Juventus è attiva sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. C’è un chiaro bilanciamento, con Giuntoli che sta rispettando le direttive aziendali fissate dalla proprietà. Adesss, il dirigente si preparare a vendere un altro calciatore.

E’ tutto pronto, infatti, per il trasferimento del calciatore che è ad un passo dall’addio con la Juventus pronto a cederlo nel campionato italiano. Sarà la Serie A, dunque, la prossima destinazione del ragazzo che avrà ancora l’opportunità di dire la sua in Italia. Ecco le ultimissime, che arrivano da Torino, su questa trattativa che Giuntoli sta portando avanti da qualche giorno. Si aspetta la fumata bianca, prima di ufficializzare il tutto.

Calciomercato Juventus: l’esterno è ai saluti, nuova squadra in Serie A

Reduce dal prestito nel campionato cadetto, Tommaso Barbieri è tornato alla Juventus per questo ritiro pre campionato. L’esterno destro, protagonista di una buona stagione a Pisa, è stato richiesto ufficialmente da una squadra di Serie A, pronto a prenderlo in prestito in questa sessione esitva di calciomercato. C’è la volontà, da parte della Juventus, di vendere il giocatore con questa formula, in modo da vederlo all’opera in Serie A per poi valutare meglio il suo futuro la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da tmw, la Juventus è pronta a cedere in Serie A il talentuoso classe 2002. Il terzino destro, infatti, è nel mirino di Eusebio Di Francesco che è pronto ad accogliere a Venezia Barbieri. L’operazione potrebbe concludersi sulla base del prestito secco, senza opzioni o diritto di riscatto. Un modo, per favorire la crescita del calciatore che resta sempre in orbita Juventus per il futuro.

Con questa mossa, Giuntoli avrà l’occasione di vedere il giocatore alla sua prima occasione in Serie A, dopo che lo scorso anno è stato tra i protagonisti del Pisa in Serie B. Attesa l’ufficialità su questa operazione che è pronta a concludersi nei prossimi giorni, con il giocatore pronto a vivere la sua avventura a Venezia.