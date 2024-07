“Giocare a Torino è stato incredibile”, saluta la Juve e vola al Paris Saint-Germain

Prosegue il mercato per la Juve che cerca di rinforzare la sua rosa al massimo delle possibilità al fine di tornare a vincere lo Scudetto

In casa Juventus sono settimane molto calde perché la società è a lavoro da molto tempo per cercare di programmare al meglio la prossima stagione e creare delle squadre il più forti possibili in tutte le competizioni. La società bianconera sta lavorando sodo per riuscire a creare gruppi molto validi sia nella prima squadra maschile che in quella femminile in quanto l’obiettivo è quello di cercare di tornare a vincere lo Scudetto in entrambe le categorie.

Al pari di quella maschile che negli ultimi anni ha visto esultare Milan, Napoli ed Inter, nella formazione femminile della Juventus si vuole tornare a vincere lo Scudetto che nella passata edizione della Serie A è stato vinto dalla Roma. Le ragazze bianconere quest’anno potranno contare anche sul rinforzo di Alisha Lehmann, attaccante svizzera molto nota anche sui social con milioni di follower, che è venuta a Torino dall’Aston Villa con il fidanzato Douglas Luiz.

Juventus Women, confermata la partenza di Jennifer Echegini: la centrocampista classe 2001 passa al Paris SG

Non solo acquisti però per la Juventus Women che deve fare i conti anche con il mercato in uscita. In queste ore è stato definito il passaggio al Paris Saint-Germain di Jennifer Echegini, centrocampista classe 2001 giunta in bianconero appena lo scorso mese di gennaio.

La calciatrice nigeriana ha salutato i tifosi della Juve e il club sul suo profilo Instagram con queste belle parole: “Volevo cogliere questo momento e condividere la mia gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso. Nonostante tutto quello che è stato detto, sono estremamente grata di aver fatto parte di questa famiglia”.

Echegini conferma che l’esperienza juventina è stata molto importante per la sua carriera: “Vivere e giocare a Torino è stato per me un viaggio fantastico, pieno di crescita e apprendimento. Conserverò questi ricordi e li porterò nel mio prossimo viaggio”.

Nel suo messaggio di addio alla Juve la nuova centrocampista del PSG ringrazia anche le compagne: “Grazie alle mie compagne di squadra e agli allenatori per avermi fatto sentire parte della famiglia. Lavorare al fianco di donne stimolanti è stata l’esperienza più gratificante. Vi auguro tutto il meglio per i vostri futuri impegni. Infine, grazie per il vostro costante supporto durante tutta la stagione. Con tutto il mio amore e apprezzamento, Fino Alla Fine!”.