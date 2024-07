Accordo da 31,5 milioni di euro: ci siamo: beffa Juventus

La Juve è molto attiva in sede di mercato ma ora rischia di subire una bella beffa da parte di Roberto De Zerbi e del suo Marsiglia

Per tutti i tifosi juventini questa sessione di mercato si sta dimostrando molto soddisfacente visto che per ora sono arrivati dei giocatori importanti come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram. Non sembrano però destinati a finire qua i colpi del club bianconero visto che sembrano essere pronti altri interventi in difesa e in attacco per fornire al nuovo allenatore Thiago Motta una rosa il più completa possibile.

Tuttavia, non sono tutte rose e fiori nel mercato della Juventus perché in queste ore sembra che possa sfumare un obiettivo della società che era stato individuato già un po’ di tempo come giusto rinforzo per l’attacco. A mettere il bastone tra le ruote alla Juve sembra essere stato il Marsiglia di Roberto De Zerbi che si è fiondato su questo obiettivo comune con i bianconeri e ora pare essersi portato in vantaggio sulla concorrenza.

Greenwood – Juve: la pista per l’attaccante inglese rischia di naufragare per l’inserimento del Marsiglia

Da diverso tempo un nome come quello di Mason Greenwood era presente nella lista degli obiettivi di mercato del direttore bianconero, Cristiano Giuntoli. La Juventus aveva infatti individuato l’esterno d’attacco del Manchester United come una pedina importante che potrebbe far fare il salto di qualità al reparto avanzato di Thiago Motta ed essere anche una valida alternativa a Federico Chiesa qualora la sua cessione dovesse concretizzarsi davvero.

Come sostenuto dal noto insider di mercato, Fabrizio Romano, nelle scorse si è però inserito con forza il Marsiglia in questa trattativa che, stando a quanto riferito da The Athletic, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Manchester United per una valutazione complessiva del calciatore da circa 31,5 milioni di euro. Il club francese allenato da De Zerbi avrebbe infatti proposto al Manchester United un prestito con obbligo di riscatto che sarebbe una formula gradita dagli inglesi.

Come noto, lo United non vuole più in squadra Greenwood perché lo considera ormai fuori dal progetto tecnico. L’esterno offensivo britannico già la scorsa stagione ha giocato via dal Regno Unito passando in prestito al Getafe ma ora in estate ci sarà il suo addio definitivo con Marsiglia e Juve interessate. In caso di mancato arrivo, Giuntoli ha già però in mente altri nomi.