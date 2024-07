Affare saltato sul gong: non ha superato le visite mediche

Brutto colpo per la Serie A, un potenziale protagonista ai saluti: pagano la clausola, ma l’affare salta così

Il suo futuro sarà in una big del calcio europeo, ma non in Italia. O forse no. Una doppia doccia sulla Serie A. Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo, ma già un potenziale protagonista del nostro campionato è ormai destinato a giocare altrove. Su di lui è piombata infatti una delle squadre più importanti al mondo, pronta a pagare la clausola pur di poterlo regalare al proprio allenatore. Con buona pace delle italiane che avevano sperato di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

In un calcio italiano sempre più povero di grandi protagonisti ad alti livelli, un nome come il suo avrebbe potuto essere ben accetto. Dopo una stagione di grandissimo spessore in Bundesliga, un bomber di tale caratura poteva rappresentare il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo di alcune squadre italiane in cerca di una nuova punta, come Milan, Juventus o Napoli.

Invece, una grande squadra tedesca ha voluto accelerare i tempi, evitando che il campionato teutonico perdesse un grande protagonista. Si è quindi fiondato immediatamente sul bomber, manifestando la volontà di pagare una clausola tutto sommato molto bassa rispetto al valore del giocatore e assicurandosi un colpo da novanta in vista della prossima stagione.

Caso visite mediche: firma naufragata, ecco cosa è successo

In una classifica, quella dei marcatori dell’ultima Bundesliga, stradominata da Harry Kane, autore di 36 gol, c’è solo un giocatore che è riuscito in qualche modo non ad avvicinarsi al bomber inglese, ma quantomeno a non allontanarsi troppo. Si tratta di Serhou Guirassy, attaccante che, a suon di reti (ne ha collezionate 28), ha trascinato lo Stoccarda fino al secondo posto, davanti allo stesso Bayern.

Un centravanti vecchia maniera, dotato di grandi mezzi fisici e ottimo fiuto del gol, “protetto” da una clausola rescissoria decisamente alla portata, in grado di ingolosire, dopo una stagione del genere, tante squadre importanti in giro per l’Europa, comprese le italiane.

Sempre attento al mercato interno, il Borussia Dortmund aveva deciso di pagare per intero il valore della clausola rescissoria che lega il centravanti allo Stoccarda. L’attaccante, però, non ha superato le visite mediche. Un vero e proprio colpo di coda che cambia le carte in tavola e riscrive in maniera clamorosa l’esito di un affare che sembrava già essere impostato. Staremo a vedere quali saranno i prossimi risvolti.