Addio Atalanta, ora è fatta davvero con la Juve: già fissate le visite mediche

Visite mediche fissate, dopo settimane di attesa ormai è davvero fatta: Atalanta beffata, colpo importante per la Juventus

L’attesa è ormai terminata. Dopo settimane e settimane di indiscrezioni, voci di mercato, sussurri che si sono susseguiti tra gli esperti e gli addetti ai lavori, è arrivata la notizia che tutti i tifosi bianconeri stavano aspettando con trepidazione. Niente da fare per l’Atalanta, il futuro di uno dei calciatori più importanti della sua categoria sarà nella Juventus. Un colpo straordinario in grado di spostare gli equilibri in una stagione attesissima dai tifosi.

Bisognerà ancora aspettare qualche giorno, probabilmente, per abbracciare il top player che i tifosi juventini stanno aspettando con più ansia, quel Teun Koopmeiners, pupillo di Giuntoli fin dai tempi del Napoli e indicato da Thiago Motta come uno dei perni su cui basare il suo intero progetto tecnico.

Intanto, però, la Juventus può già esultare per aver trovato la forza di accelerare e beffare l’Atalanta. Gli orobici e bianconeri da settimane erano infatti in lotta per accaparrarsi uno dei maggiori talenti del calcio italiano, un calciatore che potrebbe fare la fortuna della Next Gen nella prossima stagione, quello dell’approdo in un impegnativo Girone C. E alla fine a spuntarla, a quanto pare, è stata proprio la dirigenza bianconera, in grado di anticipare la concorrenza e garantirsi una promessa del nostro calcio.

Juventus scatenata, Atalanta beffata: manca solo l’annuncio

Se c’è una cosa che non si può negare, quest’estate, è che la dirigenza juventina sta lavorando con le idee chiarissime e con grande rapidità sul mercato, sia per quanto riguarda la Prima Squadra, sia per la divisione Femminile e la Next Gen.

In particolar modo nelle ultime ore è riuscita a chiudere un vero e proprio super colpo per l’under 23, il secondo di questa calda estate 2024 dopo Luca Amaradio, già ufficializzato nelle scorse settimane.

Stando a quanto riferito da Tuttojuve, ormai manca solo l’ufficialità, ma il club bianconero si sarebbe garantito un altro grande talento, beffando l’Atalanta Under 23. Si tratta di Federico Macca, centrocampista classe 2003 della Virtus Entella.

Il giovane gioiello diventerà bianconero nelle prossime settimane. Per lui sono già in programma le visite mediche e un contratto biennale con opzione per il terzo. E la sensazione è che non sarà l’ultimo colpo in una campagna acquisti che promette ancora fuochi d’artificio per i tifosi bianconeri. E ovviamente non solo per il progetto Next Gen, che continua comunque a crescere, diventando un serbatoio straordinario anche per la Prima Squadra, soprattutto dal punto di vista economico.