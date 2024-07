Affare saltato: ha detto no alla Juventus

Affare saltato, l’obiettivo bianconero ha riferito al suo agente che non ascolterà altre offerte: ora resta il nodo formula.

Si continua a sudare sui campi della Continassa, per il momento con un gruppo abbastanza ridotto di giocatori, in attesa del rientro dei nazionali. Thiago Motta, il nuovo allenatore bianconero, in questi primi giorni di ritiro sta lavorando con tanti giovani – ce ne sono ben 15 della Next Gen – e qualcuno della prima squadra (chi non è stato impegnato né all’Europeo e né in Coppa America).

L’ex tecnico del Bologna, tuttavia, ha già offerto un antipasto del tipo di calcio che intende proporre. Già dai primi allenamenti si evince che, rispetto alla precedente gestione, ci attendono diverse novità.

Motta, intanto, si augura di continuare a ricevere buone notizie dal mercato. Finora la Juventus è stata in assoluto quella più attiva in Serie A: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già iniziato quella che ha tutta l’aria di essere una “rivoluzione”. Il reparto che subirà maggiori cambiamenti è il centrocampo: Douglas Luiz e Thuram rappresentano i volti nuovi, ma non saranno gli unici. L’allenatore italobrasiliano ha voluto cambiare anche portiere, reputando l’ex Monza Di Gregorio perfetto per il suo gioco. Ora, però, bisognerà intervenire anche in difesa. Sfumato il colpo Calafiori, Giuntoli sta battendo altre piste.

Affare saltato, Cancelo vuole solo il Barcellona

Nella lista dei desideri di Thiago Motta ci sarebbe anche Joao Cancelo, il terzino portoghese che ha già vestito la maglia della Juventus nella stagione 2018-19.

Reduce dall’Europeo con il Portogallo, il giocatore di proprietà del Manchester City lo scorso anno ha giocato con il Barcellona e, a quanto pare, starebbe spingendo per il rinnovo del prestito. Nessun margine, dunque, per un ritorno in Italia: Cancelo, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, sta benissimo in Catalogna ed avrebbe rinunciato a qualsiasi altra offerta per sposare nuovamente il progetto dei blaugrana. Il City è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto, il Barcellona invece preferirebbe il semplice diritto.