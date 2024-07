Batticuore Milan-Juve: l’affare da 40 milioni incendia il mercato

Batticuore Milan-Juve: i rossoneri tentano lo scherzetto ai bianconeri per il colpo da 40 milioni che incendia il mercato

La Juventus è alla ricerca di un difensore. Ma ha lo stesso obiettivo anche il Milan che, come sappiamo, aveva puntato Calafiori, per molto tempo nel mirino dei bianconeri ma che ormai è a un passo dall’Arsenal.

Sono ore caldissime quindi per le operazioni di mercato, tutti i club stanno cercando di costruire una squadra forte, adatta alle caratteristiche dei nuovi allenatori, e che possono aiutare ad alzare il livello. Uno degli ultimi nomi usciti in casa bianconera è quello di Todibo, difensore del Nizza, che sarebbe l’innesto ideale. Ma secondo le informazioni che arrivano dalla Francia e precisamente riportate da Footmercato.net, non sarà facile riuscire a chiudere l’affare.

Per Todibo interesse della Premier League

Nelle ultime ore infatti si parla con maggiore insistenza di quello che sarebbe un importante interesse, nemmeno tanto velato, di alcune squadre della Premier League. La valutazione, abbastanza alta e che tocca i 40 milioni di euro, non spaventa da quelle parti, che di problemi economici non ne hanno e sono pronti all’affondo.

Un pericolo per la Juventus, che ha sondato l’operazione e ha capito che è fattibile. Certo, sempre a determinate condizioni e sapendo inoltre che anche Koopmeiners dell’Atalanta è lì che aspetta la chiamata per prendere il primo treno per Torino o salire in macchina per raggiungere la Continassa. Adesso è il momento anche delle priorità e la sensazione è che sia Todibo. Ma non sarà semplice per nulla.