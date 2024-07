Dalla Juventus alla Roma per 25 milioni: non è Chiesa

Dalla Juventus alla Roma per 25 milioni, adesso l’affare può chiudersi ma il profilo in questione non sarebbe Chiesa.

La lotta per assicurarsi Matías Soulé si fa sempre più serrata, con Roma e Leicester City in testa. Entrambe le squadre hanno presentato offerte di 25 milioni di euro, cercando di avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dalla Juventus per il giovane talento argentino.

Soulé, reduce da un’ottima stagione al Frosinone, ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni convincenti. Il suo talento e la sua crescita hanno fatto sì che la Juventus alzasse le aspettative economiche per un possibile trasferimento.

Soulé conteso tra Roma e Leicester: la Juve chiede 30 milioni

Con l’avvicinarsi della fase finale della trattativa, sia la Roma che il Leicester stanno cercando di accelerare i tempi per concludere l’accordo. Entrambi i club sono determinati a ottenere il giovane giocatore, considerato un investimento importante per il futuro delle rispettive squadre.

La Juventus, dal canto suo, è consapevole del valore di Soulé e non intende fare sconti. La richiesta di 30 milioni di euro riflette la fiducia nel potenziale del giocatore, che potrebbe diventare un elemento chiave per qualsiasi squadra sia in Serie A che in Premier League. Resta da vedere quale delle due pretendenti riuscirà a convincere la Juventus e a portare Soulé nelle proprie fila. Ma una cosa è certa: il futuro del giovane argentino sembra destinato a un palcoscenico di primo piano nel calcio europeo.

Matías Soulé, classe 2003, è un talento nel panorama calcistico arrivato direttamente dall’Argentina, cresciuto nelle giovanili del Vélez Sarsfield prima di approdare alla Juventus. Durante la sua permanenza al Frosinone, ha mostrato notevoli qualità tecniche e tattiche, affermandosi come uno dei giovani più promettenti e pronto a fare un salto definitivo una big. La sua capacità di giocare sia come trequartista che come esterno d’attacco lo rende un giocatore versatile e prezioso. La Roma, sotto la guida di De Rossi, vede in Soulé un giocatore che può dare un contributo immediato e a lungo termine. La capacità del tecnico italiano di lavorare con i giovani talenti e di integrarli in una squadra competitiva rappresenta un’opportunità allettante per l’argentino. Dall’altra parte, il Leicester City, squadra nota per la sua abilità nello scoprire e sviluppare giovani talenti, offre a Soulé la possibilità di mettersi in mostra in una delle leghe più prestigiose del mondo, la Premier League. L’ambiente dinamico e la struttura del club inglese potrebbero essere il terreno ideale per la crescita ulteriore del giovane argentino.