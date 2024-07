Ferrari, altro addio dopo quello di Cardile: un top va alla McLaren

Beffata la scuderia di Maranello che ora rischia seriamente per il futuro: i dettagli a poche settimane dalla pausa estiva

La Formula 1 lascia Silverstone e l’Inghilterra con il sesto vincitore diverso in questa stagione: Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo torna a vincere a casa sua e porta a casa un trionfo importantissimo per lui e per la Mercedes. Dietro di lui il solito Max Verstappen e Lando Norris, con una McLaren in grande crescita che, tuttavia, stenta a fare quel passo in più per stare in vetta alla classifica.

Quarto Oscar Piastri, a conferma dell’ottimo momento della McLaren e quinto Carlos Sainz, l’unico al momento a riuscire a trovare prestazioni con una Ferrari ambigua. Charles Leclerc, infatti, vive un momento disastroso che lo ha visto a punti solo una volta nelle ultime quattro uscite in pista dopo la straordinaria vittoria a Monte Carlo.

Da quel momento, in cui tutti sembrava girare a favore della scuderia di Maranello, si è ribaltata la situazione sia dentro che fuori la pista. Il mercato, infatti, continua a correre velocissimo all’interno del circus.

Mercato Formula 1, Newey pensa al futuro: lo scenario

L’annuncio, dato il primo maggio, dell’addio di Adrian Newey alla Red Bull, ha ovviamente scatenato tutte le altre scuderie. Ferrari, in primis, ha messo nel mirino l’ingegnere britannico nel tentativo di formare un dream team per la prossima stagione, nella quale arriverà anche Lewis Hamilton in rosso.

Anche Aston Martin si è, però, inserita nella trattativa con Newey raddoppiando l’offerta do Ferrari che ormai sembrava ad un passo dall’ingegnere. Come riportato da Business F1 Magazine, in realtà Adrian Newey ha ricevuto anche un’altra offerta imporrate, da un team che finora era rimasto nell’ombra. “Sappiamo che gli è stata mostrata l’Aston Martin e che ora ne conosce i segreti, compresa la nuova galleria del vento. Ma sappiamo che è stato anche a visitare gli stabilimenti della McLaren a Woking, e anche quelli Mercedes anche se i tedeschi sono più bravi a mantenere i segreti”, ha rivelato il Magazine.

McLaren si inserisce nella trattativa, quindi, con Adrian Newey. L’ingegnere britannico, padre di tutte le monoposto Red Bull vincenti negli ultimi anni, potrebbe essere la chiave per far fare al team arancione il salto di qualità definitivo. Attenzione quindi ale prossime mosse di mercato.