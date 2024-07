Atalanta beffata, Huijsen in un’altra Big di Serie A: ci sono le cifre

Tornato dal prestito alla Roma, Dean Huijsen potrebbe presto salutare nuovamente la Juventus pronta a fare cassa dalla cessione

Il giovane difensore è finito nel mirino di diverse big con una rivale storica dei bianconeri che nelle ultime ore ha preso informazioni sul classe 2005.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento all’Atalanta per il gioiello olandese della Juventus che avrebbe così cercato di abbassare le richieste dei bergamaschi per il cartellino di Teun Koopmeiners. Huijsen piace molto a Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di avere a disposizione il centrale in vista della prossima stagione. Al momento però la trattativa sarebbe in una fase di stallo con la Juventus che sta cercando di capire come convincere gli orobici a lasciar partire la propria mezzala.

Calciomercato, possibile tentazione Milan-Huijsen: la posizione della Juventus

Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Milan sul giovane talento della Juventus. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Dean Huijsen che potrebbe rappresentare il sostituto di Simon Kjaer in casa rossonera.

Salutato il centrale danese dopo la scadenza del suo contratto, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore per la prossima stagione. La società meneghina starebbe pensando a Huijsen che viene valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro. Una somma che però al momento sta frenando i rossoneri che tengono sotto controllo anche altre piste come quella che porta a Pavlovic del Salisburgo.

La valutazione fatta del cartellino del centrale da parte della Juventus al momento ha bloccato anche l’Atalanta che non appare convinta di spendere una somma così alta per un difensore che finora ha collezionato solamente 14 presenze nel campionato di Serie A. La seconda parte di stagione vissuta con la maglia della Roma ha messo in mostra le qualità del giovane difensore che è riuscito ad andare a segno due volte con i giallorossi. In questo momento Thiago Motta sta valutando il giocatore in ritiro, pronto a tenerlo in rosa ed inserirlo nelle rotazioni.

La sensazione però è che la Juventus voglia cercare di monetizzare dalla sua partenza per provare poi a raggiungere gli obiettivi prefissati in entrata. In questo senso potrebbe giungere un aiuto dal PSG, altra squadra che starebbe pensando al giovane olandese. I francesi potrebbero raggiungere più facilmente la cifra richiesta dalla Juve, permettendo a Cristiano Giuntoli di avere nuove entrate in cassa e reinvestire in entrata.