Calciomercato Juventus, affare a stelle strisce: firma ‘griffata’ Messi

Calciomercato Juventus, gli americani fanno sul serio. I bianconeri non vedono l’ora di cederlo al miglior offerente

Ad un certo punto, con il suo rifiuto, sembrava potesse far saltare l’affare Douglas Luiz. Poi Giuntoli è riuscito a trovare l’uomo da inserire nell’operazione e a chiudere il cerchio. Di certo McKennie rimane sul mercato e la Juventus sta cercando degli acquirenti per il centrocampista americano.

Non rientra nei piani di Motta McKennie, nonostante l’anno scorso sia stato uno dei migliori durante la stagione visto che ha mantenuto sempre un alto livello di prestazioni. E secondo La Stampa in edicola questa mattina c’è una pista che porta direttamente in America.

McKennie all’Inter, Messi è decisivo

Messa in standby l’ipotesi Fenerbahce, con Mourinho che lo avrebbe richiesto, rimane in piedi a quanto pare la MLS, il suo campionato praticamente. Su di lui c’è il forte interesse, viene spiegato, dell’Inter Miami di Messi, e magari anche la voglia di giocare con l’argentino potrebbe fare la differenza nella scelta del giocatore.

In America, però, non è il solo club che sembra essere interessato alle prestazioni di McKennie. Dei sondaggi sono stati fatti anche dal Cincinnati, ma al momento gli altri sembrano leggermente avanti nella questione. In tutto questo possiamo dire solamente una cosa, che sembra certa e che non è minimanente in discussione. Il tempo di McKennie in bianconero è finito e non ci sono davvero possibilità di vederlo la prossima stagione con la maglia della Juventus addosso. La destinazione ancora è incerta, però alla fine andrà via sicuramente.