Impresa di Giuntoli, Arthur lascia la Juve per 14 milioni più bonus: la nuova squadra

Arthur, rientrato alla base dopo il prestito alla Fiorentina, lascerà di nuovo la Juventus. Giuntoli ha trovato un acquirente.

Sta prendendo sempre più forma la Juventus di Thiago Motta. Il club, infatti, da una parte è al lavoro allo scopo di fornire al tecnico quanti più rinforzi possibili. Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram sono stati già ufficializzati e a questi colpi, a breve, se ne aggiungeranno numerosi altri. Dall’altra, ha cominciato a sfoltire la rosa cedendo i giocatori ritenuti in esubero. Moise Kean ha salutato la compagnia per trasferirsi alla Fiorentina ed ora a lasciare Torino sarà Arthur.

Il brasiliano è rientrato alla base dopo l’esperienza vissuta in prestito alla Fiorentina: 48 le apparizioni complessive tra tutte le competizioni “condite” da 2 reti e 4 assist. Un buon bottino che, però, non è bastato a convincere la Viola ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il 27enne (legato alla Vecchia Signora fino al 2026) ha quindi fatto ritorno alla Continassa tuttavia la sua permanenza alla corte di Motta è destinata a durare lo spazio di qualche giorno visto che l’ex allenatore del Bologna non lo ritiene compatibile con il proprio piano di gioco.

Da qui la richiesta al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di venderlo al miglior offerente così da incamerare risorse fresche da destinare all’operazione Teun Koopmeiners. Di recente si è fatta avanti la Roma, che ha chiesto informazioni sul conto di Arthur durante le interlocuzioni riguardanti Federico Chiesa e Matias Soulé. Il gradimento da parte dei giallorossi risulta concreta tuttavia l’alto stipendio percepito dal brasiliano, ovvero 5 milioni netti, ha fatto finire in stand-by la trattativa.

Juventus, capolavoro di Giuntoli: Arthur via per 14 milioni

Nel futuro di Arthur potrebbe esserci di nuovo la Premier League. Stando ad alcune informazioni in nostro possesso, il centrocampista rappresenta l’oggetto del desiderio del Brighton disposto a mettere sul piatto 14 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Restano da limare una serie di dettagli tuttavia l’operazione salvo complicazioni dell’ultim’ora, può davvero andare in porto a stretto giro di posta.

Arthur, inoltre, è nel radar dell’Everton e del West Ham. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra, dove ha già giocato (senza particolare fortuna) nella stagione 2022-23 con indosso la maglia del Liverpool: appena una presenza in Champions League agli ordini di Jurgen Klopp, nessuna in campionato. Ora resta da vedere chi la spunterà. Giuntoli, intanta, ha avviato le pratiche per il divorzio. Il matrimonio tra la Juve e Arthur è giunto ai titoli di coda definitivi.