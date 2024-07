Scambio e addio Juventus: l’Inter fa saltare il banco

Scambio e addio Juventus, l’Inter trova la contropartita giusta e fa saltare il banco. Ecco la situazione che si è creata

Non solo Todibo, che ha dei costi importanti e quindi servirebbe del tempo per riuscire a chiudere l’operazione. La Juventus, per la difesa, sta trattando diversi uomini. E uno, una pista uscita negli ultimi giorni, interesserebbe come sappiamo anche all’Inter.

Il nome è quello di Cabal, difensore del Verona, che il club è disposto a cedere anche accettando delle contropartite tecniche. Il piano di Giuntoli, così come vi abbiamo raccontato ieri, era quello di inserire nell’operazione il cartellino di Facundo Gonzalez, rientrato dal prestito alla Sampdoria. Potrebbe essere sicuramente una soluzione questa, ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da Matteo Moretto, anche Beppe Marotta sta lavorando su questa ipotesi.

Scambio per Cabal, l’Inter ha il jolly

Il presidente dei nerazzurri ha in mano il jolly da piazzare e che potrebbe far saltare in maniera definitiva il banco. Issiaka Kamate è un nome valutato dal Verona spiega il giornalista sportivo, che parla anche di contatti continui tra i nerazzurri e i veneti per cercare di chiudere velocemente la questione. Sono in corso in questo momento proprio le valutazioni dei cartellini che possono essere inseriti, e un nome sarebbe già stato trovato.

La soluzione Cabal è evidente non è prioritaria per la Juve che segue il roccioso difensore del Nizza. Su Todibo, oltre il prezzo del cartellino importante, c’è anche il pressing del Milan che, però, adesso è impegnato a chiudere per Morata. Ma presto, visto che sembra tutto fatto, potrebbe passare all’assalto. E Giuntoli se lo vuole davvero deve darsi una mossa, così come ha fatto con tutti gli altri colpi piazzati fino al momento.