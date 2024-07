Thiago Motta è avvisato, clamoroso annuncio in diretta: non ci voleva

Avviso a Thiago Motta in diretta, l’annuncio che spiazza tutti e che complica gli scenari per la nuova Juventus

Sono giorni in cui la Juventus sta facendo il carico di entusiasmo, alla Continassa, per i primi allenamenti agli ordini di Thiago Motta. I bianconeri si lanciano in un nuovo ciclo e i tifosi sono in attesa di scoprire se davvero ci sarà la possibilità di tornare a puntare ad altissimi traguardi.

Le premesse sembrano incoraggianti, anche perché sul mercato è una Juventus davvero molto attiva. I primi tre acquisti (Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram) fanno ben sperare e la sensazione è che non sia finita qui, anzi.

In effetti, Giuntoli ha ancora molto da fare, in entrata e in uscita, per stravolgere la fisionomia della rosa bianconera, che tra circa un mese, al via del campionato, troveremo profondamente modificata. Si possono sicuramente prevedere altri acquisti, per far sì che la squadra risponda maggiormente alle richieste di Thiago Motta, così come diverse cessioni, specialmente per quanto riguarda i big giunti a fine ciclo.

Insomma, si prevedono altri giorni e settimane frenetiche, di lavoro sul campo e fuori. La Juventus ha abbracciato una nuova filosofia gestionale e tecnica, pagherà i dividendi che tutto l’ambiente si augura?

Thiago Motta, i dubbi sulla sua Juventus: scatta l’allarme a Sky

In molti sono comunque consapevoli che il grande salto per Thiago Motta potrebbe non essere indolore, si tratta di una prova del fuoco non da poco per un allenatore che ha mostrato notevoli capacità ma sarà pur sempre alla prima vera esperienza in cui il suo compito sarà di vincere o di provare a farlo.

In più, nonostante un ottimo inizio di mercato, ci sono dei dubbi sul tipo di Juventus che effettivamente vedremo in campo. Le perplessità vengono manifestate in particolare a ‘Sky Sport’ dal telecronista Maurizio Compagnoni, che ha spiegato in diretta: “La Juventus è partita ottimamente sul mercato. Ma al momento non è completa. Manca qualche cosa, bisogna capire come Thiago Motta vorrà farla giocare. Se vuole schierare il 4-2-3-1, manca un trequartista alle spalle di Vlahovic. Se invece vuole giocare con il 4-3-3, manca ancora qualcosa in mezzo al campo“. A Giuntoli il compito di trovare altri acquisti funzionali per una o entrambe le situazioni di gioco, per non lasciare il lavoro a metà.