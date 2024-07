Via subito: saluta la Juventus dopo sei mesi

La Juve è pronta a salutare dopo solo sei mesi il calciatore arrivato nel corso dell’ultimo mercato di gennaio: Cristiano Giuntoli lo piazza

Porte girevoli e valige pronte in casa Juve, per tutti. Non c’è un solo calciatore che sembra avere il futuro scritto in bianconero tra quelli che l’anno scorso hanno concluso la stagione. Da Kostic a Vlahovic, per tutti il mercato può riservare sorprese. Da chi sicuramente partirà a chi è più certo di restare fino al 30 agosto è lunga e tutto può succedere.

In questi giorni si è al lavoro per cercare la miglior soluzione ad alcuni big in uscita come ad esempio il portiere polacco Szczesny o Chiesa, oltre alle tante operazioni in entrata con l’affare Koopmeiners a tenere banco. Al di là delle trattative principali ci sono quelle di contorno, considerate di minor importanza. Come quella che riguarda il talento arrivato lo scorso gennaio e già pronto dopo sei mesi ad andare via.

Giuntoli lo vende: va via in prestito, i dettagli

Un’esperienza sfortunata quella a Torino fin qui per Tiago Djalò. Il difensore è sbarcato alla Juve durante l’ultimo mercato di riparazione dal Lilla. Si trascinava un grave infortunio che ne ha pregiudicato anche i primi mesi in bianconero.

Il portoghese è stato definito idoneo per giocare solo a primavera inoltrata, riuscendo ad accumulare una sola presenza in serie A con la nuova maglia. Troppo poco per un giocatore arrivato a Torino come una promessa del calcio internazionale dopo aver collezionato 78 gettoni e 3 reti in Francia. Il classe 2000 poteva diventare un’ottima alternativa ai vari Bremer, Gatti e Danilo, puntando ad essere il sostituto di Alex Sandro dopo la partenza di quest’ultimo.

Qualcosa però è andato storto nel suo processo di crescita e le porte sono ancor più chiuse adesso dopo il passaggio con Thiago Motta alla difesa a quattro. Meglio lasciarlo partire per mettersi alla prova in qualche nuovo club magari stesso in serie A per prendere maggior confidenza con il nostro campionato. Ci sarebbero già alcuni club che hanno chiesto informazioni al quale Giuntoli è pronto a cederlo.

Ci riferiamo, prima di tutto, al Genoa, che sembra intenzionato a prendere il portoghese. Ma quella rossoblù non è la sola squadra sulle sue tracce. Di certo la Juve lo darà solo in prestito, in modo da vederne i progressi tra un anno. La scommessa fatta a gennaio non sarà, per ora, accantonata. Intanto Djalò, in attesa di scoprire il suo futuro, si allena direttamente dal ritiro alla Continassa.