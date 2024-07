Cessione last minute in programma: la Juve fa saltare il banco

Cristiano Giuntoli pianifica la cessione last minute: il big lascerà la Juventus durante l’estate, decisione presa

Giorni bollenti attendono la tifoseria bianconera che si aspetta novità importanti per quel che riguarda l’attuale sessione di calciomercato. Una Juventus ambiziosa più che mai nell’anno del tanto atteso ritorno in Champions League.

Il capitolo sicuramente più delicato da trattare è certamente quello dei cessioni. Perché, in casa Juventus, sembrano essere diversi i big che potrebbero fare le valigie da qui a fine agosto. L’idea di Giuntoli sarebbe quella di alleggerire la rosa di Thiago Motta per far spazio alle prossime occasioni di mercato. Dopo Douglas Luiz e Khèphren Thuram che hanno di fatto completato la mediana, occhio a difesa e soprattutto attacco. In porta la scelta è ricaduta su Di Gregorio.

Ma a questo punto, chi lascerà definitivamente i bianconeri? Il primo nome sulla lista di Giuntoli è inevitabilmente quello di Federico Chiesa che, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juventus tra meno di un anno. L’ala genovese piace moltissimo alla Roma ed è seguito, sempre in Serie A, pure dal Napoli. Occhio anche alle possibilità all’estero, con la Premier League in primissima linea se ce ne fosse l’occasione.

Negli ultimi giorni i vertici bianconeri hanno però preso una decisione inevitabile per quel che concerne il destino di un altro big che, da tempo, non rientra nei piani futuri della Juventus. E così la cessione è già stata definita: il suo futuro, a sorpresa, potrebbe però essere ancora in Serie A.

Juve, il big è di troppo: futuro in Serie A

Il suo passato in bianconero è stato una delusione totale. Il prestito al Liverpool poi, finalmente, la rinascita agli ordini di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Adesso Arthur Melo, rientrato dal prestito in Toscana, è sicuro di lasciare la Juventus entro fine agosto.

Nonostante un’ottima stagione con la viola, il brasiliano non è stato riscattato dalla Fiorentina: troppo alti i costi del suo ingaggio, 5 milioni netti a stagione. E così Arthur è rientrato a Torino e attende di definire una volta per tutte la sua uscita dalla Juventus. Cristiano Giuntoli aspetta l’offerta giusta per chiudere la pratica: al momento, però, nulla di concreto.

Arthur piace molto in Spagna, dove ha già vestito la maglia del Barcellona. Ma la reale soluzione di fine mercato, a sorpresa, potrebbe essere il Bologna. I rossoblù, che hanno scelto proprio Italiano con cui Arthur è letteralmente rinato, potrebbero approfittarne nelle ultime ore di agosto

La Juve, se non arrivassero proposte più interessanti, pur di liberarsi del centrocampista accetterebbero di cederlo in prestito secco, magari proprio al Bologna, per non ritrovarsi un esubero di lusso da qui ai prossimi mesi. E così i felsinei, che giocheranno la Champions League, potrebbero dare modo allo stesso Arthur di mettersi in mostra anche in ambito europeo.