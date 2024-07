Juve, ora è ufficiale il colpo in difesa: firma fino al 2027

La Juventus ha chiuso e ufficializzato questo colpo per rinforzare la propria difesa. Contratto triennale siglato per il giovane terzino.

Continua imperterrita la doppia campagna acquisti della Juventus. Infatti il football director Cristiano Giuntoli e la sua squadra di collaboratori stanno lavorando per regalare a Thiago Motta una rosa forte e competitiva in vista della prossima stagione, nella quale la Juve tornerà anche a giocare la Champions League.

Allo stesso tempo la Juventus deve pensare anche a rendere giovane e di qualità la cosiddetta formazione Next Gen, la squadra parallela che disputerà il prossimo campionato di Serie C e che serve al club per dare spazio e fiducia ai giovani talenti sia fuoriusciti dal vivaio, sia a coloro che sono arrivati da altri club. La società ha deciso di affidare la Juve Next Gen del prossimo anno a mister Paolo Montero, l’ex difensore uruguayano che nell’ultima stagione ha anche guidato la prima squadra per due partite a fine campionato, dopo l’esonero di Allegri. Una realtà intrigante che sta venendo rinforzata da alcuni innesti di prospettiva.

Un terzino per la Juve Next Gen: arriva direttamente dall’Austria

La Juventus, proprio in tal senso, ha ufficializzato nelle scorse ore l’ultimo innesto per rinforzare la difesa della squadra Under 23. Si tratta dell’acquisto di David Puczka, terzino sinistro di nazionalità austriaca che è stato ingaggiato dall’Admira Wacker, club nel quale era cresciuto.

La nota ufficiale della Juve recita così: “Il classe 2005 è cresciuto nelle giovanili dell’Admira Wacker, squadra austriaca di Mödling – cittadina che dista pochi chilometri da Vienna – con cui, partendo dall’Under 16, è riuscito a conquistarsi un posto in prima squadra. Puczka lo scorso anno ha disputato 26 partite nella seconda lega austriaca, raccogliendo nei 775 minuti trascorsi in campo anche due gol e due assist – in una stagione conclusa a metà classifica in campionato”.

Dunque un terzino di talento e di continuità che ha già avuto a che fare con il calcio dei grandi. Il 19enne Puczka ha siglato un contratto triennale, che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2027. La speranza dei bianconeri è che possa trattarsi di un colpo intelligente e di prospettiva, come accaduto già in passato con i vari innesti di Huijsen, Illing o Soulé.

Puczka si unirà subito alla formazione Next Gen, con l’intento di diventare titolare della corsia mancina e guadagnarsi la stima del club. Ricordiamo che il debutto ufficiale della Juve Under 23 nella nuova stagione è segnato per l’11 agosto, nel primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Giana Erminio.