La Juve sistema le corsie esterne, torna in bianconero per 12 milioni

Con l’arrivo del mese di luglio si apre la finestra di calciomercato e la Juve si getta su un giocatore importante per far felice Motta.

Per la Juventus è stato un mese di giugno di grandi cambiamenti perché, dopo la vittoria della Coppa Italia a maggio con conseguente licenziamento per Max Allegri a causa della sfuriata nel finale di gara, è arrivato una nuova guida tecnica che porta il nome di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano ha fatto molto bene alla guida del Bologna e ora si appresta alla sua prima esperienza in una big augurandosi che il mercato sia foriero di buone notizie.

In questo mese di luglio, e successivamente anche poi ad agosto, il club torinese sarà infatti chiamato a fornire a Motta i giusti rinforzi per tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa fin da subito. L’obiettivo della Juve in Italia è infatti quello di annullare il grande gap che c’è stato con l’Inter nella ultima stagione e poi in Europa fare più strada possibile con il nuovo format della Champions League che resta un’incognita.

La Juventus bussa ancora alla porta del Bologna: obiettivo riportare in bianconero Riccardo Orsolini

Come capita di sovente quando un allenatore fa bene in una squadra (in questo caso Thiago Motta con il Bologna) e si trasferisce poi in una società differente, è abitudine che il tecnico indichi alla dirigenza i nomi di alcuni giocatori importanti che lui conosce bene dalla sua vecchia esperienza. Motta ha infatti fatto sapere alla Juve che sarebbe molto felice di allenare ancora alcuni suoi ragazzi che hanno ben figurato in rossoblù sotto la sua guida.

Tra questi spicca da diverso tempo Riccardo Calafiori e non è un segreto che piaccia molto anche al direttore bianconero Cristiano Giuntoli. La richiesta economica però è molto alta e quindi ancora in dubbio ma non c’è solo lui. Dal Bologna la Juve potrebbe dunque prelevare un altro calciatore: si tratta di Riccardo Orsolini.

L’esterno offensivo classe 1997 viene giudicato un colpo importante per la Vecchia Signora che potrebbe assicurarselo per circa 12 milioni di euro. Per Orsolini sarebbe un ritorno in bianconero visto che, pur non indossando mai la divisa della Juve, è stato di proprietà del club torinese dal 2017 al 2019 quando però ha giocato in prestito con Ascoli, Atalanta e Bologna dove infine è rimasto diventato l’ottimo calciatore che conosciamo oggi.