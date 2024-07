La Juventus sgancia 45 milioni: la chiusura non ha tardato ad arrivare

La Juventus sgancia 45 milioni, i bianconeri puntano ad incrementare il cosiddetto “tesoretto” per dare la caccia all’esterno.

Missione “tesoretto”. Cristiano Giuntoli nelle prossime settimane si prepara ad emulare James Bond. Con la differenza che l’obiettivo, in questo caso, non è servire sua maestà la regina – oggi in realtà dovremmo dire re – ma creare le condizioni affinché si concretizzino quelle cessioni cruciali per poter dare l’assalto agli altri potenziali acquisti. Tra queste ci sarebbero anche quelle di Federico Chiesa e di Matias Soulé.

Il futuro dell’esterno ex Fiorentina è ormai lontano da Torino. Le due parti, la dirigenza ed il suo agente, continuano ad essere molto lontane e difficilmente il giocatore accetterà il rinnovo al ribasso proposto dai bianconeri. Su di lui c’è la Roma, disposta a sborsare almeno 20 milioni di euro per portarlo nella Capitale ed accontentare il suo tecnico Daniele De Rossi. Giallorossi che però dovranno fare attenzione alla concorrenza del Napoli: gli azzurri, su indicazione di Antonio Conte, proveranno ad inserirsi nella trattativa per il 26enne, reduce da un Europeo incolore con la nazionale di Luciano Spalletti. L’altro che potrebbe contribuire ad incrementare il sopracitato “tesoretto” è l’argentino Matias Soulé.

La Juventus sgancia 45 milioni, il Porto ha rifiutato l’offerta per Pepê

Il giovane talento di Mar del Plata dopo l’ottima stagione a Frosinone è tra i più richiesti e la Juventus, in caso di offerte superiori ai 30 milioni, potrebbe cedere.

Pepê: Porto recusou 45 milhões de euros da Juventus. Grêmio, neste caso, teria direito a 12,5% de mais-valia em cima de 30 milhões de euros: 3.7 milhões de euros (R$ 22 milhões). Recordar que o jogador foi vendido por 15 milhões de euros em 2021 https://t.co/rTWlsuprnS — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 12, 2024

Il Leicester, ritornato immediatamente in Premier League, vuole puntare su di lui ma nelle ultime ore si è fatta sotto anche la Roma. In caso di cessione, Giuntoli potrebbe immediatamente fiondarsi su Koopmeiners dell’Atalanta ma il responsabile dell’area tecnica è anche alla ricerca di un esterno. Sembra sfumato, in tal senso, l’obiettivo Pepê, attaccante brasiliano del Porto: secondo il giornalista portoghese Bruno Andrade, i lusitani avrebbero rifiutato ben 45 milioni di euro dalla Juventus per l’ex Gremio.