Lascia la Continassa per 8 milioni, dalla Juve a Madrid

Cessione in vista in casa Juventus, sta per lasciare Torino: pronta un’offerta da 8 milioni, può volare a Madrid

Si continua a muovere il mercato in casa Juventus, e non solo in entrata. Per poter finanziare i prossimi grandi colpi, il Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli, ha bisogno di fare cassa, liberando la rosa dal peso di quei giocatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta. Tra questi anche un potenziale top player, pronto a cercare fortuna a Madrid per ‘soli’ 8 milioni di euro.

La situazione sembra chiara in casa juventina. Mai come in questo momento il progetto di Giuntoli e della dirigenza sembra cristallino. Thiago Motta ha bisogno di determinati innesti in determinati ruoli per poter realizzare le proprie idee. Allo stesso tempo, ha ben chiaro chi può dare qualcosa alla sua causa e chi invece è totalmente fuori contesto.

Questo non vuol dire che Giuntoli sarà chiamato a svendere i gioielli di casa Juve. Tuttavia, farà in modo di non tirare troppo la corda, e cercherà di finalizzare cessioni importanti anche a un prezzo non certo irresistibile. Si spiega così la possibilità di lasciar partire verso Madrid per 8 milioni uno dei grandi acquisti del mercato 2022, protagonista nelle ultime due stagioni anche se solo in maniera saltuaria.

Juventus, addio per 8 milioni: può volare a Madrid, ci pensa il Cholo

Se i veri big della rosa bianconera restano in questo momento al proprio posto, da Vlahovic a Bremer, Giuntoli sta cercando di liberarsi abbastanza rapidamente non solo dei giovani provenienti dalla Next Gen, promettenti ma non in grado di assicurare un salto di qualità nell’immediato alla squadra di Motta, ma anche di quei giocatori potenzialmente utili ma non adatti al gioco ipotizzato dal tecnico italo-brasiliano.

Tra questi anche Filip Kostic, giocatore duttile, ala sinistra ma anche terzino, perfetto come quinto in un modulo a tre in difesa. Un calciatore che ha fatto molto bene con Allegri nel suo primo anno in bianconero ma che nella scorsa stagione non ha saputo ripetersi, e che in questo momento è assolutamente fuori dal progetto del nuovo tecnico.

Da qui la volontà di accettare un’offerta bassa, di circa 8 milioni di euro, pur di liberarsene. D’altronde, per un giocatore classe 1992 con contratto in scadenza nel 2026 chiedere di più sarebbe impossibile.

Resta da capire se l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, suo grande estimatore, vorrà accontentare Giuntoli e le sue richieste o se si riuscirà a trovare un accordo anche a un prezzo leggermente inferiore, tra i 6 e i 7 milioni. Quanto basterebbe al club bianconero per disfarsi di un giocatore non utile alla causa e reinvestire eventualmente questi guadagni in qualche altro innesto di qualità.