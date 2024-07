Offerta a sorpresa per Locatelli, affare in Serie A: comunicazione Juventus

Offerta a sorpresa per Locatelli, direttamente dalla Serie A, ecco cosa può succedere nel dettaglio. Comunicazione alla Juventus.

La Fiorentina ha messo gli occhi su Manuel Locatelli della Juventus. Il centrocampista italiano rappresenta un sogno per il club viola, che sta facendo di tutto per cercare di portarlo a Firenze secondo l’indiscrezione de il ‘Corriere Fiorentino’. Sebbene l’affare sia attualmente difficile da realizzare, nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi positivi.

Ci sarebbero già stati contatti preliminari sia con l’entourage del giocatore che con la dirigenza della Juventus. La Fiorentina sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione e ha iniziato a esplorare le varie opzioni possibili per concludere l’affare.

Locatelli voluto dalla Fiorentina

La soluzione più praticabile per la Fiorentina sarebbe un prestito. Questa formula permetterebbe al club di acquisire temporaneamente le prestazioni di Locatelli senza dover affrontare un esborso economico immediato e ingente. Tuttavia, questa strada presenta già delle difficoltà. La Juventus potrebbe non essere disposta a lasciar partire il giocatore con un semplice prestito, preferendo una cessione definitiva o un’operazione più complessa.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dall’ingaggio di Locatelli, che attualmente percepisce 3 milioni di euro netti a stagione. Per la Fiorentina, questa cifra potrebbe risultare onerosa, considerando il tetto salariale del club e la necessità di mantenere un equilibrio finanziario. Nonostante le difficoltà, la Fiorentina non intende arrendersi. La società viola è determinata a portare avanti le trattative nella speranza di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. L’interesse per Locatelli è forte, e la dirigenza è pronta a fare tutto il possibile per realizzare questo sogno.

Il futuro di Manuel Locatelli potrebbe vedere un cambiamento nelle prossime settimane. La Fiorentina ci sta provando seriamente, e sebbene l’affare sia complicato, la possibilità di vedere il centrocampista in maglia viola non è da escludere. Le trattative continueranno, e i tifosi della Fiorentina possono sperare in un colpo di mercato che porterebbe qualità e esperienza alla squadra dopo l’acquisto, sempre dalla Juventus, dell’attaccante italiano Moise Kean passato da Torino a Firenze in questa sessione di mercato. Che sia, anche, il turno di Manuel Locatelli? Solo il tempo lo dirà. Sicuramente, ora, il mercato dei bianconeri è entrato nel vivo delle operazione. Tra entrate e uscite la squadra di Thiago Motta sta prendendo presto forma. L’obiettivo è tornare ai vertici del campionato italiano ma soprattutto fare il massimo anche in Europa.