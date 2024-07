Rinforzo inaspettato in difesa, la nota ufficiale della Juve

Continua il calciomercato della Juventus che in queste settimane di giugno ed inizio luglio è una della squadre più attive in Italia.

In questa prima metà di sessione estiva di calciomercato la Juventus è senza dubbio una delle grandi protagoniste tra le squadre italiane. Grazie all’ottimo lavoro del direttore bianconero Cristiano Giuntoli e al suo team, la prima squadra della Vecchia Signora è infatti già riuscita a mettere a segno dei colpi molto importanti come Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio.

Ma per i tifosi juventini non è finita qui perché Giuntoli non ha ancora finito il suo lavoro e ha in serbo altri colpi di prestigio da regalare al nuovo allenatore Thiago Motta. L’obiettivo della società torinese è infatti quello di tornare a vincere fin da subito e la campagna di rafforzamenti continua ad essere massiccia. Nel frattempo la dirigenza non disdegna anche la formazione Under 23 che gioca in Serie C, la “Juventus Next Gen” e qui è arrivato un bel colpo.

Juventus Next Gen: ufficiale l’arrivo di Filippo Scaglia, esperto difensore proveniente dal Sudtirol

Per quanto riguardo la formazione della Serie C, la “Juventus Next Gen”, l’obiettivo del club è quello di evitare una partenza difficile come quella della scorsa stagione che ha visto i giovani bianconeri nei bassifondi di classifica nella prima metà di stagione prima di una fantastica rimonta che è valsa la qualificazione ai playoff. Nella stagione 2024/25 i giovani bianconeri saranno nel girone C e quindi avranno spesso da fare anche delle lunghe trasferte nel Sud Italia.

Al fine di partire subito con il piede giusto ecco che stanno arrivando anche dei rinforzi di esperienza come Filippo Scaglia. Si tratta di un difensore 32enne prelevato dal Sudtirol che dovrà fare da guida per i più giovani e talentuosi ragazzi in uscita dal settore della Juve.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus con il quale ha dato l’annuncio sul proprio sito della firma di Scaglia: “La Juventus Next Gen, per questa stagione e fino al 30 giugno 2026, potrà contare sulle prestazioni di Filippo Scaglia. È ufficiale, dunque, il suo passaggio in bianconero, dal Südtirol. Difensore, classe 1992, Filippo arriva a Torino – o meglio torna a Torino, sua città natale – per portare la sua esperienza al servizio della Next Gen”.