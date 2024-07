Vlahovic, notizia choc per i tifosi della Juve: ora non ci sono più dubbi

Il bomber serbo, prossimo a tornare alla Continassa, incassa la dura sentenza: tifosi della Juve preoccupati

Accreditato – forse non ai livelli della scorsa estate, quando da più parti si vociferava di un suo scambio con Romelu Lukaku – di poter essere ceduto a favore di un altro bomber messo in agenda da Cristiano Giuntoli, Dusan Vlahovic si sta ancora leccando le ferite dopo la delusione di Euro 2024.

L’avventura della sua Serbia nella kermesse in terra tedesca si è conclusa con un misero bottino fatto di due soli punti, un solo gol fatto – e non dal centravanti bianconero – e la conseguente eliminazione già nella fase a gironi. Non è bastata la presenza di riconosciuti talenti di spessore mondiale come lo stesso ex bomber della Fiorentina, come Sergej Milinkovic-Savic, come Dusan Tadic, per poter superare le rivali nella lotta ad un posto negli ottavi di finale.

Vlahovic, come i suoi illustri compagni testé citati, ha deluso. Le feroci critiche non sono arrivate però solo dalla stampa in patria – tradizionalmente molto severa nei confronti della nazionale a fronte dei fallimenti nelle competizioni continentali e mondiali – ma anche da un prestigioso quotidiano estero. Che ha, senza mezzi termini, bollato come fallimentari le sue prestazioni in terra tedesca.

Vlahovic nella ‘Flop 11’ di Euro 2024: i tifosi riflettono

C’è da dire, se vogliamo vedere il lato ‘meno negativo‘ della cosa, che l’attaccante bianconero è in ottima compagnia. Potremmo anche dire che hanno scarseggiato i giusti rifornimenti in grado di esaltare le indubbie qualità del serbo, ma sta di fatto che il primato del centravanti è di quelli che non fanno curriculum.

Vlahovic è stato infatti inserito dal quotidiano ‘Marca’ nella ‘Flop 11’ di Euro 2024. Una formazione, fatta appunto di 11 big che hanno deluso ad Euro 2024, che fa da contraltare a quella stilata invece dalla stampa spagnola e riportante i migliori interpreti, ruolo per ruolo, delle gare disputate finora nella competizione.

‘Livakovic; Di Lorenzo, Mancini, Christensen, Zinchenko; Milinkovic-Savic, McGinn, Szoboszlai; Cristiano Ronaldo, Lukaku, Vlahovic‘. Questa la ‘Top 11’ al contrario, che include altisonanti nomi che, per un motivo o per l’altro, hanno deluso le aspettative di ‘Marca’ e anche dei tifosi al seguito delle rispettive rappresentative.

L’inclusione dell’attaccante della Juve nella lista dei giocatori dai quali ci si attendeva molto di più è un segnale non certo incoraggiante in vista dell’imminente nuova stagione. L’unica nota positiva è rappresentata dal fatto che Vlahovic, a lungo tormentato da problemi fisici nel corso degli ultimi anni, sembra aver risolto gli stessi. I gol, dicono gli ottimisti, prima o poi torneranno…