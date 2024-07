È finita con la Juve, pronto l’aereo per Madrid: affare da 17 milioni

La Juventus protagonista sul mercato. In cantiere una doppia cessione: operazione da 17 milioni per Giuntoli

E’ un cantiere aperto la Juventus. Il club ha già regalato a Thiago Motta tre nuove pedine del calibro di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio più Vasilije Adzic che, in questi mesi, farà la spola tra prima squadra e Next Gen. Ulteriori novità sono attese a stretto giro di posta. La società, infatti, intende concretizzare altri colpi in entrata utilizzando i proventi delle cessioni dei componenti dell’attuale gruppo ritenuti sacrificabili dal neo allenatore bianconero.

Diversi i giocatori finiti in questa particolare lista. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Filip Kostic autore di appena 4 assist nelle 33 apparizioni complessive totalizzate nell’ultima annata tra campionato e Coppa Italia. Il serbo, legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, è fuori dai piani di Motta che preferirebbe puntare su calciatori più freschi e dinamici rispetto al 31enne. Segnato anche il destino di Arek Milik, attualmente ai box a causa dell’infortunio al menisco del ginocchio sinistro che lo ha costretto a saltare gli Europei.

Il polacco, andato a segno 8 volte nella scorsa stagione, resterebbe volentieri a Torino nel ruolo di vice-Vlahovic tuttavia la sua fragilità fisica hanno spinto il tecnico ad escluderlo dal nuovo progetto. Per entrambi, quindi, si prospetta un addio. Per Kostic, ad esempio, di recente si era fatta avanti la Roma alla ricerca di esterni capaci di offrire garanzie dal punto di vista offensivo.

Juventus, Giuntoli lavora alle cessioni: in arrivo 17 milioni

Milik era stato invece proposto al Bologna, nell’ambito dell’operazione che avrebbe consentito al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di acquistare Joshua Zirkzee. Trattativa, questa, poi saltata visto che l’olandese ha deciso di accettare la corte del Manchester United. La loro carriera, adesso, potrebbe proseguire in Spagna visto che il Rayo Vallecano potrebbe entrare nell’ordine di idee di acquistarli a titolo definitivo.

Giuntoli, dal canto suo, punta ad incamerare almeno 17 milioni di cui 7 per il polacco e 10 per il laterale ex Eintracht Francoforte. Risorse che il dirigente utilizzerà per acquistare adeguati sostituti graditi a Motta. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Mateo Retegui e Ferdi Kadioglu. Il centravanti di proprietà del Genoa ha una valutazione superiore ai 15 milioni mentre per ingaggiare il turco classe 1999 ne serviranno 25. Work in progress in casa Juve. La rivoluzione studiata da Giuntoli per far tornare competitiva la Juventus sia in campionato che in Champions League è appena scattata. Motta, intanto, spera di poter ricevere ulteriori regali.