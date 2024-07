Fulmine a ciel sereno Juve: “chiusura” definitiva da 50 milioni

Fulmine a ciel sereno Juve, il club non ha intenzione di svendere il giocatore. E la prima offerta è stata rifiutata.

Nel giro di un anno è cambiato quasi tutto. Sì, perché se un’estate fa aveva praticamente le mani legate per via dell’esclusione dalle coppe europee ma soprattutto a causa dei rigidi parametri di bilancio da dover rispettare, quest’anno Cristiano Giuntoli ha molto più margine di manovra. E si può affermare senza problemi che questa è la sua prima “vera” campagna acquisti.

Quella in cui l’ex dirigente del Napoli, dovendo muoversi tra meno paletti, può finalmente metterci del suo. E fare ciò che gli riesce meglio: dar vita ad un nuovo progetto, sempre ambizioso ma incentrato sulla sostenibilità. Del resto, nella città partenopea riuscì nel giro di pochi anni a creare una squadra che rimase al vertice del calcio italiano per diverso tempo, arrivando a vincere uno storico scudetto dopo oltre 30 anni. Anche alla Juventus il direttore sportivo bianconero ha il non semplice compito di avviare una profonda ricostruzione dopo tre anni complicati. Anni in cui la Signora non è mai stata competitiva per il tricolore, pur chiudendo il tribolato ciclo Allegri con una Coppa Italia (il primo e unico trofeo dal 2021).

Fulmine a ciel sereno Juve, il Borussia Dortmund fa muro per Adeyemi

Giuntoli ha impresso il suo marchio sin dai primi giorni di mercato, mettendo a segno già 3 colpi: due centrocampisti (Douglas Luiz e Thuram) e un portiere (Di Gregorio).

L’attenzione del responsabile dell’area tecnica adesso si è spostata sulle corsie esterne, con la Juventus che va a caccia di un giocatore che possa non far rimpiangere Federico Chiesa, la cui partenza sembra scontata e inevitabile. Secondo la Bild, la Signora in questo momento sta facendo sul serio per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, tra i principali protagonisti dell’ultima stagione dei gialloneri. Proprio per questo motivo il club vicecampione d’Europa non vorrebbe disfarsene, avendo il calciatore un contratto fino al 2027. L’interesse della Juve è concreto ma a quanto pare 30 milioni di euro, per il Borussia, sarebbero pochi: ne servono almeno 50.